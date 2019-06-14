NBA／湯普森回頭罰球 柯爾：以為他會再回來

2019-06-14 12:43 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ╱即時報導



湯普森被攙扶出場，但隨後又自己走回來罰球。 美聯社 分享 facebook 金州勇士在今天總冠軍賽第六戰不敵多倫多暴龍後無緣三連霸，且球隊射手湯普森（Klay Thompson）還在第三節時因為左膝蓋受傷提前退場，勇士主帥柯爾（Steve Kerr）坦言，在看到湯普森退場後又回到場上進行罰球時，一度以為他能夠繼續上場拚鬥。

湯普森今天在第三節最後兩分多鐘時，在一次灌籃過程中遭到暴龍格林（Danny Green）犯規，導致左膝蓋因不正常受力倒地不起，雖然他在走向球員休息室時又回到場上完成罰球，引發現場勇士球迷的熱烈歡呼，但最終仍是因傷提前拄著拐杖離場。

湯普森受傷後仍走回場上罰球，一度給了勇士希望。 美聯社 分享 facebook

對於球隊今天手感最火燙的球員無法完成整場比賽，柯爾坦言一度以為湯普森能夠回到場上，「當他走回來罰球時，他可能以為如果不完成罰球會失去比賽資格，而我當時也以為他回到休息室治療後能再回來，不過這些都已經不重要了，因為在少了湯普森後，我們的球員仍舊拚盡全力，儘管最終結果不盡人意，但大家真的都盡力了，我以他們為榮。」

而勇士格林（Draymond Green）也說：「如果他獲得許可，肯定會再回到場上，所以當他走回到球場罰球時，我就知道他就是我認識的那個湯普森，我無法用言語表達湯普森對我們的貢獻，他展現出來的鬥志是我們無法形容的。」