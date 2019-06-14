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NBA／三連霸夢碎 勇士還將面臨艱難選擇題

2019-06-14 12:24聯合報 記者劉肇育╱即時報導

勇士無緣三連霸後，未來面臨更大難題。 美聯社
勇士無緣三連霸後，未來面臨更大難題。 美聯社
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衛冕軍金州勇士今天在總冠軍賽不敵暴龍後三連霸夢碎，今年季後他們還將面臨湯普森（Klay Thompson）、卡珍斯（DeMarcus Cousins）約滿，杜蘭特（Kevin Durant）可能跳脫合約的狀況，在薪資空間緊繃的情況下，恐怕已無法維持相同陣容，甚至必須在湯普森與杜蘭特之間二擇一。

勇士本季迎接明星中鋒卡珍斯加盟，組成傲視聯盟的「五虎將」陣容，雖然卡珍斯直到一月中才擺脫傷勢復出，但勇士依舊靠著柯瑞（Stephen Curry）、湯普森、格林（Draymond Green）與杜蘭特等二連霸主力陣容，維持在西區戰績前段班，甚至是登上西區龍頭寶座。

不過在季後賽開打後，勇士卻再度面臨傷病問題，包括卡珍斯首輪就因傷退場，隨後更發生杜蘭特在西區準決賽第五戰拉傷右小腿的狀況，總冠軍賽開打後湯普森與替補中鋒魯尼（Kevon Looney）又在同場傷退，並在第四戰一同歸隊，而杜蘭特在第五戰歸後卻發生更嚴重的阿基里斯腱傷勢，導致勇士整個系列賽都被傷兵問題纏身，最終也無緣三連霸。

對於勇士球團來說，無緣三連霸恐怕只是第一個要面對的問題，下個賽季勇士將僅剩下七名球員有合約在身，主力陣容更僅剩下柯瑞、格林、伊古達拉和李文斯頓（Shaun Livingston）四人，其中湯普森與杜蘭特的去留更是勇士球團必須隨即面對的。

若勇士要與目前已傳出引發多支球隊願意開出頂新挖角的湯普森續約，勢必要端出一紙5年總價1億8800萬美元的頂級合約，而這也將讓勇士的薪資空間緊繃，要再以另外一張大合約留下傷後狀況不明的杜蘭特並續簽其他替補陣容雖非不可能，但必須付出的豪華稅將直逼勇士團隊總薪資。

雖然勇士老闆拉卡柏（Joe Lacob）曾表示，如能完整保留主力陣容將會不計代價，但這恐怕是建立在勇士完成三連霸的前提之上；在今年連霸夢碎後，勇士球團將難再維持這種無上限撒錢追求冠軍的方式，這也讓湯普森、杜蘭特的二擇一，成為勇士三連霸夢碎後必須面對的第一個難題。

勇士杜蘭特湯普森

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