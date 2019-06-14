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NBA／買1賠8 暴龍6戰封王翻轉賭盤

2019-06-14 12:16聯合報 記者劉肇育╱即時報導

暴龍封王。 路透
暴龍封王。 路透
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多倫多暴龍今天在總冠軍賽系列賽第六戰擊敗衛冕軍金州勇士，不僅拿下隊史首座總冠軍，更是讓不少冠軍預測賭盤出現爆冷門的狀況，根據美國運彩公司所開出的冠軍系列賽勝負賭盤，暴龍在冠軍賽第六戰封王的賠率高達1賠8，季後賽開打前預測暴龍封王的彩迷，更可獲得買100賺950的高賠率。

勇士今年在組成「五虎將」陣容後，從季初就是最被看好的冠軍熱門球隊，在季後賽開打前奪冠賠率仍維持全聯盟最低的買225僅賺100，而暴龍雖然僅次於公鹿的買100賺650，以買100賺950排名在全聯盟第三位，但與勇士的賠率卻是天差地遠，而在季後賽16支參賽隊伍中最被看衰的則是快艇的買100賺1萬5。

在總冠軍賽確定由勇士出戰暴龍後，美國運彩公司開出的系列賽勝負賭盤也一面倒向勇士，其中又以勇士在第六戰勝出的4賠9最低，緊接著為勇士五戰勝出2賠7、勇士七戰勝出1賠4，再來才是暴龍七戰勝出2賠9，至於暴龍六戰勝出的賠率1賠8則是排在第三高，如暴龍在第五戰就勝出，賠率更是高達1賠10。

在總冠軍賽MVP賭盤部分，勇士柯瑞（Stephen Curry）以8賠5最被看好，暴龍雷納德（Kawhi Leonard）以4賠11排名在第二，而他也是唯一擠進前5名的暴龍球員，隨後為勇士格林（Draymond Green）1賠10、杜蘭特（Kevin Durant）1賠15、湯普森（Klay Thompson）1賠20和席亞康（Pascal Siakam）的1賠50。

勇士暴龍柯瑞

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