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NBA／兩度阻擋三連霸 雷納德再獲FMVP寫紀錄

2019-06-14 12:09聯合報 記者劉肇育╱即時報導

雷納德獲選為總冠軍賽MVP。 擷圖自暴龍隊推特
雷納德獲選為總冠軍賽MVP。 擷圖自暴龍隊推特
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多倫多暴龍在今天總冠軍賽第六戰以114：110擊敗衛冕軍金州勇士後，奪下隊史首座總冠軍，而全場進帳22分的雷納德也繼2014年後再度拿下總冠軍賽MVP，成為繼賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）和詹姆斯（LeBron James）之後，史上第三位在不同隊伍拿下總冠軍賽MVP的球員。

雷納德2014年與前東家馬刺一路殺進總冠軍賽，最終他靠著在總冠軍賽繳出平均17.8分6.4籃板2助攻的數據，不僅擋下了熱火的三連霸，自己也成功拿下生涯首座總冠軍賽MVP，並被認為已從「GDP三巨頭」手中成功接班。

而今年率領暴龍挺進總冠軍賽後，雷納德碰到的同樣為志在三連霸的勇士，而這一次他再度展現聯盟一線球星的價值，在6場系列賽中繳出平均28.5分9.8籃板與4.2助攻的亮眼數據，穩定的供輸表現成為暴龍奪冠的最大功臣。

儘管上季在馬刺受到傷勢影響讓雷納德僅出賽九場，最終更因為與高層不和轉戰暴龍，不過他用再一次高舉總冠軍金盃與FMVP獎盃證明自己，在獲獎後他語帶哽咽的說：「我的隊友非常棒，他們教我、鼓勵我上場打球，並希望我不要去在意場外其他事情，不管面對什麼起起伏伏，試著跨過這一切。」

而雷納德也成為聯盟史上第三位在不同球隊都拿下FMVP的球員，過去僅有賈霸曾在公鹿與湖人時期各拿下一次，以及詹姆斯在熱火時期兩度獲獎，回到前東家騎士後又再度拿下一次FMVP。

此外，雷納德也是史上第12位至少獲得兩次總FMVP的球員，最近一位則是因阿基里斯腱傷勢總冠軍賽僅打一場的勇士明星前鋒杜蘭特（Kevin Durant）。

雷納德暴龍勇士

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