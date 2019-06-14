NBA／冠軍賽談樂透新制 席佛：大成功

2019-06-14 11:40 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ╱即時報導



樂透新制上路，鵜鶘抽到狀元籤。 路透 分享 facebook NBA今年在選秀樂透上採取新制，試圖改變不少戰績不佳球隊擺爛的狀況，最終也確實產生成效，由紐奧良鵜鶘爆冷拿下狀元籤，引發各界的議論，而NBA主席席佛（Adam Silver）在今天的總冠軍賽第六戰賽前也談到這次新制上路產生的影響性，並認為這是聯盟一次大成功的決策。

NBA今年樂透抽籤儀式最大的改變，就在於將過去戰績最差的球隊，獲得狀元籤的機率由過去接近4分之1，降為戰績最糟的三支球隊獲得狀元籤的機率同為百分之14，而這也讓鵜鶘意外在今年獲得狀元籤，反觀戰績最差的尼克僅拿下第三順位籤。

對於樂透新制上路第一年就出現這樣的局面，席佛在今天強調，這樣的新制度就是希望改變一些球隊擺爛的心態，「我認為這是一次大成功，希望能阻止一些球隊表現不佳，因為這種心態將是一種具有破壞性和腐蝕性的，我認為有些時候球團會受到來自外在的壓力而有所運作。」

席佛認為，隨著樂透制度的改變，雖然無法改變各隊對於想獲得優秀球員的立場，但球隊也勢必要建立屬於自己的文化，讓旗下球員逐年成長，如同目前正在打冠軍賽的勇士與暴龍，就有相當棒的經營理念。暴龍目前陣中一名樂透選秀球員都沒有，但他們卻向外界證明球隊仍舊能挺進冠軍賽。