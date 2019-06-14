NBA／未聽到膝蓋「啪」聲 湯普森本戰將不再登場

2019-06-14 11:19 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ╱即時報導



湯普森。 路透 分享 facebook NBA總冠軍賽今天在金州勇士主場舉行，比賽進行到第三節最後兩分多鐘時，勇士射手湯普森（Klay Thompson）在一次嘗試扣籃過程中遭到暴龍格林（Danny Green）犯規，導致左膝蓋不正常受力後倒地，雖然他在離場後隨即回到場上完成罰球才退場，但現在也傳出他本場比賽將不會再歸隊。

湯普森今天在勇士背水一戰的情況下砲火全開，前三節還沒打完就已經投進四顆三分球拿下30分，不過在第三節一次快攻上籃過程中，他卻遭到暴龍格林犯規後，左膝蓋在落地時疑似不正常受力倒地不起。

湯普森在工作人員攙扶下一度準備離場，但走到球員休息室通道後，他卻忽然回頭走到場上完成罰球，且兩罰全數命中後才回到休息室接受治療，而根據轉播單位最新消息指出，湯普森在父親陪伴下回到休息室，他向父親兩次強調並未聽到膝蓋有「異音」或是「啪」聲出現，不過本場比賽他也確定不會再登場，而湯普森也已拄著拐杖先行離場。

After going down with an apparent knee injury and leaving the court, Klay Thompson returns to a roar from the Oracle crowd to shoot the free-throws. 👏#NBAFinals pic.twitter.com/Px5gtYtKHm — NBA TV (@NBATV) June 14, 2019