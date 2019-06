NBA／未聽到膝蓋「啪」聲 湯普森本戰將不再登場

湯普森。 路透 分享 facebook NBA總冠軍賽今天在金州勇士主場舉行,比賽進行到第三節最後兩分多鐘時,勇士射手湯普森(Klay Thompson)在一次嘗試扣籃過程中遭到暴龍格林(Danny Green)犯規,導致左膝蓋不正常受力後倒地,雖然他在離場後隨即回到場上完成罰球才退場,但現在也傳出他本場比賽將不會再歸隊。

湯普森今天在勇士背水一戰的情況下砲火全開,前三節還沒打完就已經投進四顆三分球拿下30分,不過在第三節一次快攻上籃過程中,他卻遭到暴龍格林犯規後,左膝蓋在落地時疑似不正常受力倒地不起。

湯普森在工作人員攙扶下一度準備離場,但走到球員休息室通道後,他卻忽然回頭走到場上完成罰球,且兩罰全數命中後才回到休息室接受治療,而根據轉播單位最新消息指出,湯普森在父親陪伴下回到休息室,他向父親兩次強調並未聽到膝蓋有「異音」或是「啪」聲出現,不過本場比賽他也確定不會再登場,而湯普森也已拄著拐杖先行離場。

After going down with an apparent knee injury and leaving the court, Klay Thompson returns to a roar from the Oracle crowd to shoot the free-throws. 👏#NBAFinals pic.twitter.com/Px5gtYtKHm