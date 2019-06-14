NBA／湯普森受傷後又上場罰球 第四節確定退場

2019-06-14 11:05 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ╱即時報導



湯普森。 美聯社 分享 facebook NBA總冠軍賽第六戰今天在金州勇士主場舉行，背水一戰的衛冕軍勇士在杜蘭特（Kevin Durant）前一戰就因阿基里斯腱傷勢傷退的情況下，今天第三節射手湯普森（Klay Thompsn）也在一次嘗試灌籃過程中疑似因膝蓋不正常受力退場，不過當他走到球員休息室通道時，卻又突然回頭回到場上完成罰球，讓勇士團隊氣勢大振。

湯普森在今天的冠軍賽第六戰火力全開，前三節尚未打完就已經投進4顆三分球拿下30分，其中包括在第三節最後2分22秒時，他在一次嘗試灌籃過程中遭到暴龍格林（Danny Green）犯規，導致落地時疑似膝蓋不正常受力倒地不起，這樣的畫面也讓現場勇士球迷一度雙手抱頭不敢直視。

雖然湯普森在工作人員攙扶下一度準備離場，但走到球員休息室通道後，他卻忽然回頭走到場上完成罰球，且兩罰全數命中，這樣的舉動也讓勇士球員與球迷瞬間受到振奮，罰完球後湯普森也隨即回到休息室接受治療，而勇士目前在第三節打完以88:86超前暴龍。