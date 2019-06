NBA／湯普森受傷後又上場罰球 第四節確定退場

湯普森。 美聯社 分享 facebook NBA總冠軍賽第六戰今天在金州勇士主場舉行,背水一戰的衛冕軍勇士在杜蘭特(Kevin Durant)前一戰就因阿基里斯腱傷勢傷退的情況下,今天第三節射手湯普森(Klay Thompsn)也在一次嘗試灌籃過程中疑似因膝蓋不正常受力退場,不過當他走到球員休息室通道時,卻又突然回頭回到場上完成罰球,讓勇士團隊氣勢大振。

湯普森在今天的冠軍賽第六戰火力全開,前三節尚未打完就已經投進4顆三分球拿下30分,其中包括在第三節最後2分22秒時,他在一次嘗試灌籃過程中遭到暴龍格林(Danny Green)犯規,導致落地時疑似膝蓋不正常受力倒地不起,這樣的畫面也讓現場勇士球迷一度雙手抱頭不敢直視。

雖然湯普森在工作人員攙扶下一度準備離場,但走到球員休息室通道後,他卻忽然回頭走到場上完成罰球,且兩罰全數命中,這樣的舉動也讓勇士球員與球迷瞬間受到振奮,罰完球後湯普森也隨即回到休息室接受治療,而勇士目前在第三節打完以88:86超前暴龍。

How did Klay Thompson come back into the game after this? His knee looks like it’s dislocated on this play pic.twitter.com/yC7hqwmGNk