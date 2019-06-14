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NBA／持續砲轟勇士 柏金斯：詹姆斯不會出現KD悲劇

2019-06-14 10:38聯合報 記者劉肇育╱即時報導

詹姆斯。 路透
詹姆斯。 路透
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金州勇士明星前鋒杜蘭特（Kevin Durant）在總冠軍系列賽帶傷上陣並導致右腳阿基里斯腱斷裂的狀況，讓與他私交甚好的前NBA中鋒柏金斯（Kendrick Perkins）近來砲火猛烈的批評勇士球團與其經紀團隊，並強調同樣的狀況將不會發生在洛杉磯湖人詹姆斯（LeBron James）身上。

在杜蘭特因傷退場後，柏金斯就曾表示自己在賽前就曾勸杜蘭特在傷勢尚未痊癒的情況下不要輕易上陣，結果最終仍是爆發了阿基里斯腱傷勢問題，這也讓柏金斯相當不諒解勇士球團與杜蘭特經紀團隊所做的決策。

儘管勇士主帥柯爾（Steve Kerr）在昨天強調，會讓杜蘭特上場是經過醫療團隊、杜蘭特團隊與杜蘭特本人的同意，而杜蘭特在社群網站的發文中也強調，會上場就希望為球隊勝利奉獻一切。

但這樣的說法顯然並未讓柏金斯接受，他在今天錄製節目時就以自己當作例子來砲轟勇士，「我在2010年時前十字韌帶撕裂了，儘管當時我能跑能動，還查了不少相關資料，這讓我當時準備帶著護具就上陣，但當時隊醫和瑞佛斯（Doc Rivers）勸我好好坐下來休息，他們強調自己最關心的是我的身體而不是總冠軍。」

柏金斯接著表示，自己在杜蘭特傷退後也致電給自己的經紀人保羅（Rich Paul），他同時也是詹姆斯的經紀人兼好友，並向他詢問同樣的狀況如果發生在詹姆斯身上，他會做出什麼決定，「他告訴我，他絕對不會讓他上場。」

杜蘭特勇士詹姆斯

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