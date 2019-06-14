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勇士輸在傷兵、暴龍贏在團隊 NBA改朝換代

2019-06-14 12:21特約記者李亦伸

暴龍最終贏得NBA總冠軍。 美聯社
暴龍最終贏得NBA總冠軍。 美聯社
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G6暴龍114：110勇士，暴龍總冠軍系列賽4：2擊敗衛冕軍勇士，奪下隊史首冠，過去四年三冠勇士無緣三連霸，NBA改朝換代。暴龍在決勝G6有四名球員得分至少22分，全隊五人得分至少15分以上，打得更有整體性。羅瑞、席亞康各摘下26分，范弗利特、雷納德各摘下22分，羅瑞和范弗利特兩人在G6三分球18投9中，兩人屢屢命中關鍵三分成勇士致命傷。

暴龍後衛羅瑞(左)在第6戰上半場大發神威，攻下21分並有6籃板和6助攻，其中三分...
暴龍後衛羅瑞(左)在第6戰上半場大發神威，攻下21分並有6籃板和6助攻，其中三分球5投4中，幫助暴龍以60：57取得領先。 美聯社
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勇士栽在整個系列賽並沒有打出最好狀況，另外大範圍傷病也讓勇士無力回天。G6主力射手湯普森打完三節攻下30分，但第三節末一次灌籃落地，扭傷左膝第四節無法再戰，比賽還在進行中就撐著枴杖離開球場前往醫院。

勇士整個系列賽幾乎沒有杜蘭特(只出賽12分鐘)，G6第四節沒有湯普森，勇士在G6幾乎打光最後一顆子彈。暴龍贏在自己實力、出色防守和團隊合作，也贏在形勢，勇士在大範圍傷病情況下，給了暴龍最好奪冠契機。

勇士後衛湯普森(右二)灌籃落地後一個踉蹌造成左腳受傷。他在上半場攻下18分，第三...
勇士後衛湯普森(右二)灌籃落地後一個踉蹌造成左腳受傷。他在上半場攻下18分，第三節退場前攻下30分，其中罰球10投全中。 美聯社
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雷納德摘下決賽MVP，這是他生涯第二座決賽MVP，雷納德在季後賽打出一線球星架式和穩定。華裔NBA球星林書豪例行賽季末加入暴龍，跟著形勢幸運贏得NBA生涯第一座總冠軍。

除了核心主力傷病困擾，勇士在G6遇上同樣難以克服困境：他們守不住暴龍，暴龍贏下的四場比賽場均得分115分，勇士例行賽場均失分111。

除了防守沒能有效限制打得更全面更有整體性暴龍，少了杜蘭特，失去湯普森，勇士後衛柯瑞整個系列賽都受到暴龍層層圍堵、包夾、限制持球和出手空間，困住柯瑞，成了暴龍順利封王另一個重要關鍵。

在雷納德(左)和席亞康(右)的夾擊與加速補防之下，柯瑞(中)在第四節有點孤掌難鳴...
在雷納德(左)和席亞康(右)的夾擊與加速補防之下，柯瑞(中)在第四節有點孤掌難鳴僅攻下4分，成為暴龍最終贏球的關鍵。 美聯社
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柯瑞G6從頭到尾都被暴龍困住，第一節開賽打了10分鐘完全沒有出手機會和空間，儘管G6柯瑞還是砍進21分、7助攻，但他在終場前8秒勇士 110：111落後暴龍時三分球出手不進，無緣幫助勇士延長戰線。

暴龍封王，接下來要面臨的挑戰是今夏成為自由球員雷納德會不會留下？暴龍有沒有可能留住這名MVP球星。勇士挑戰三連霸失手，接下來勇士將面臨漫長、無法預期漫漫長夏，杜蘭特傷停一年，下季幾乎可以確定完全缺席，杜蘭特應該會選擇執行球員選項，再留勇士一年養傷(年薪3100萬美元)，2020年夏天康復他再成為自由球員，用不同狀況掙一分新合約。

勇士前鋒格林(中)的強力灌籃讓暴龍後衛羅瑞(左)大吃一驚。格林今天繳出11分19...
勇士前鋒格林(中)的強力灌籃讓暴龍後衛羅瑞(左)大吃一驚。格林今天繳出11分19籃板13助攻3抄截2火鍋的大三元全能成績，不過也有8次失誤。 美聯社
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另外就是同樣要成為自由球員湯普森，湯普森G6受傷退場，如果只是拉傷那是最大幸運，萬一湯普森膝蓋韌帶或軟骨有重大損傷，勇士整個夏天都很難平靜。

勇士輸在傷病，也輸在情勢，未來如何幫助柯瑞擺脫束縛和針對性防守，更是勇士教練柯爾和柯瑞都要學會的課題。

暴龍替補後衛范佛利特(左)今天投進全隊最多的5個三分球，全場攻下22分。 美聯社
暴龍替補後衛范佛利特(左)今天投進全隊最多的5個三分球，全場攻下22分。 美聯社
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暴龍封王，勇士下台，NBA改朝換代，2019-2020年NBA新球季又是一個全新局面和開始。NBA果真是奇蹟之地。

暴龍勇士雷納德湯普森

特約記者李亦伸

李亦伸
前民生報、聯合報體育記者
緯來體育台球評
運動內幕網站創辦人

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