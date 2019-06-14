NBA／勇士出奇策魯尼先發 全隊穿「為了KD」應援T

2019-06-14 09:10 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ╱即時報導



分享 facebook 衛冕軍金州勇士今天將在總冠軍系列賽第六戰於主場背水一戰，為了向前一場比賽帶傷上陣後又發生更嚴重阿基里斯腱傷勢的前鋒杜蘭特（Kevin Durant）致意，勇士球團在今天特別趕製了「為了KD」應援T與毛巾，而湯普森（Klay Thompson）也強調，沒有杜蘭特他們將走不到今天這一步。

杜蘭特在冠軍賽第五戰帶著右小腿拉傷傷勢上陣，卻僅出賽12分鐘就因為更嚴重的阿基里斯腱傷勢退場，並在昨天成功進行手術，而包括「浪花兄弟」柯瑞（Stephen Curry）與湯普森都在昨天受訪時強調，今天這場比賽將要為了杜蘭特而戰。

勇士球團也在今天賽前趕製了相關應援T，將「為奧克蘭（For Oakland）」中的「KD」兩字變色處理，成「為KD」而戰，而勇士球員更在賽前都不約而同穿上這件應援T上場熱身。

賽前湯普森也在個人社群網站上傳了與杜蘭特的合照，並留言，「這是一場相當重要的比賽，我需要大家了解一個事實，那就是如果沒有這個男人為球隊的犧牲，我們不可能走到今天這一步，他就是我們能在甲骨文球場高掛冠軍錦旗的原因，我希望今晚勇士球迷能為我們投入最大熱情，就如同杜蘭特每天為這座球場帶來的一樣。兄弟，看不到你跑出球員通道感覺很不同，但我們都知道這只是你復出前的小小挫折，沒有任何事情能夠阻擋的偉大。」

庫克（Quinn Cook）更強調，杜蘭特在復出後確實會與現在不同，因為他會變得比現在更加強大，「他會以比現在更好10倍的狀態回歸，他就是這種人，這是毫無疑問的。」

而同樣在前一場比賽帶傷上陣並提前傷退的勇士中鋒魯尼（Kevon Looney），今天不僅將繼續出賽，還將擔任先發工作，成為勇士陣中另一名打不倒的勇士。