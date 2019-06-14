帶著杜蘭特精神奮戰 勇士續命關鍵在卡珍斯

背負著甲骨文球場最終戰，同時也是勇士退無可退的聽牌生死戰，在傷了杜蘭特(Kevin Durant)之後，全隊團結氣勢高昂，柯瑞(Stephen Curry)誓言為杜蘭特奮戰到底，湯普森(Klay Thompson)、魯尼(Kevon Looney)，伊古達拉(Andre Iguodala)等主力也都帶傷上陣。

但面對更為健康，板凳更有影響力的北國大軍，浪花兄弟加上格林(Draymond Green)，甚至是伊古達拉等人要有穩定好表現與之抗衡已是基本盤，更重要的是，系列賽內線主要屏障的魯尼也是傷勢嚴重到應該要休息的地步，勇士禁區人手必須有人得跳出來捍衛油漆區，輪番對抗暴龍的小加索(Marc Gasol)，伊巴卡(Serge Ibaka)。

勇士前鋒杜蘭特(左)再次受傷已無法上場，但他在G5的拚戰精神已激起勇士全隊的鬥志，而且可能再延續下去。 美聯社 分享 facebook

對抗伊巴卡+小加索 卡珍斯得跳出來當門神

光是用五小陣容的格林或是伊古達拉，前面幾場看下來很難有效降低伊巴卡攻守兩端激情的藍領功夫，也很難面對具有背框技巧與投射能力的小加索。不論是伊巴卡或是小加索，面對到勇士的矮小內線，都佔有絕對的身材優勢，在移動迷宮伯加特(Andrew Bogut)回歸已不如過去的那麼有作用性之後，卡珍斯(DeMarcus Cousins)必須有所作為，才有機會為暴龍朝籃框的強攻設下屏障。

情緒控管問題讓卡珍斯在場上始終是裁判的目光焦點所在，不過從傷癒歸隊以來，卡珍斯在總冠軍系列賽中，對吹判尺度的抗議、理論已有所節制。人手吃緊的勇士陣容當中，已能看出卡珍斯盡量保持冷靜，控制犯規讓自己能多待在場上奮戰，但是這恐怕還不夠。

勇士系列賽贏球的兩戰，卡珍斯分別取得11分10籃板與14分6籃板，而輸球的三場中，卡珍斯平均僅4.3分2.3籃板，投籃命中率還不到35%。足以顯示，卡珍斯的表現好壞能成為影響球隊勝利與否的不安定因素。

伊巴卡(左)和小加索在禁區造成的破壞力越來越大，勇士急需卡珍斯挺身對抗。 美聯社 分享 facebook

卡珍斯解讀球賽的細節 比得分更重要

因為杜蘭特的報銷，卡珍斯第五戰中，第四節決勝期獲得更多出賽空間，但是接連自爆出包，連續進攻，防守皆妨礙中籃，又賠上進攻犯規，他的臨場智慧，解讀球賽避免失誤產生的能力，也成為他在球技外一個重要的指標。

鐵三角柯瑞、湯普森、格林，基本上將進攻的流暢性，分享球的空間概念，以及該出手的把握度，都已是最高層級的球星表現。除了格林的策應之外，另一個得扮演策應，內線補防最後一道守護神的莫過於卡珍斯了。面對暴龍不僅是伊巴卡、小加索在籃底積極的衝搶與攻擊外，還得協防切入突破的席亞康(Pascal Siakam)，或者是撲防中距離帶一步跳投的雷納德(Kawhi Leonard)，卡珍斯的防守端功課會比進攻端更加具有考驗，但也是最能幫助到球隊的環節。

卡珍斯再次回歸到戰線中，很多時刻覺得他並不那麼融入團隊體系，且受過大傷的關係，爆發力也大打折扣。柯爾(Steve Kerr)若想在第六戰不要再打得如此辛苦，就得想出幫助卡珍斯融入的戰術變化性。例如藉由卡珍斯不斷交叉掩護替柯瑞、湯普森創造投射機會後，如何順勢下滑得到空間去強攻籃框，或者是卡珍斯能夠直接在低位持球單打，吸引到防守的緊縮，再伺機為弱邊隊友清出空間出手。

勇士總教練柯爾(左)非常明白卡珍斯(右)在攻守兩端的重要性與不穩定狀況，因此連忙給他沙盤推演惡補一番，正是所謂「臨陣磨槍，不亮也光！」 美聯社 分享 facebook

柯瑞MVP統治力還不夠 戰況已是意志力的對抗

看著杜蘭特在第五戰不惜帶著傷勢欲幫助勇士續命卻換得阿基里斯腱全斷的慘況後，勇士全隊將士用命，誓言回到主場的最後一戰，再為杜蘭特拿下一勝

柯瑞在總冠軍系列賽中，基本上已經是見神殺神的MVP狀態，五戰都出賽超過40分鐘，即便暴龍祭出職業賽場罕見的防守陣型，專人伺候柯瑞，依舊擋不住他系列賽平均32.4分的火燙表現。而湯普森五場也40.2分鐘平均出賽，三分球命中率52.1%，場均23.4分，基本上已是近乎無可挑剔的最佳射手。

第六戰柯瑞若想再次締造神蹟表現，將戰線拉長至決定性的第七戰，基本上這完全不是球技的問題了。現在總冠軍賽走到這個階段已是雙方團隊戰鬥心態，抗壓性，以及各家球星領袖氣質，及關鍵時刻的主宰力展現。勇士今年雖不若以往有強大板凳火力的奧援，教練團在調度上不得保守，甚至傷兵滿營更顯捉襟見肘，然而現在全隊上下都因為這幾天大幅報導的杜蘭特事件而更加團結。

面對雷納德機器人般的強大而穩定的主宰力，帶領暴龍首次進軍冠軍賽就拿下聽牌優勢，那渴望一舉封王的企圖心，讓勇士三連霸之路危在旦夕。幾名勇士主力唯有帶著渴望勝利的信念奮戰到底，專注在第六戰比賽，用極具意義的一勝，結束在甲骨文中心的最終賽事，才有辦法減輕球隊壓力，開拔至多倫多進行生死決戰。否則先前就算柯瑞多神，杜蘭特拚戰精神多麼令人動容都會是令人婉惜的空談。

勇士想要完成3連霸，不只需要柯瑞(右)和湯普森神一樣的發揮，還需要他們展現無堅不摧的心理素質！ 美聯社 分享 facebook

系列賽第六戰很可能成為史詩級一戰，究竟是勇士用勝利在甲骨文中心最終場畫下完美句點，抑或是暴龍封王的歷史畫面長留在人心，週五上午很快見分曉。

☆ 與林文一起暢談籃球

☆ 閱讀更多林文的NBA專欄