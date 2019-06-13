NBA／伊巴卡透露杜蘭特老是掉鞋 提高腳傷風險

2019-06-13 16:19 聯合新聞網 綜合報導



伊巴卡（左）與杜蘭特（右）。 美聯社 分享 facebook 勇士與暴龍昨日關鍵第5戰，杜蘭特（Kevin Durant）復出可望幫助球隊力挽狂瀾，雖勇士以一分之差險勝，但杜蘭特僅上場12分鐘便又負傷退場，今日證實為阿基里斯腱斷裂。昨日，前雷霆隊友伊巴卡（Serge Ibaka）受訪談及杜蘭特傷勢，言語中透露出昔日做為隊友的情誼。

在杜蘭特倒下前，防守他切入的正是伊巴卡，談及當時的狀況，伊巴卡表示：「我那時候以為他鞋子掉了，我很了解他，他滿常掉鞋子的，我以為他鞋子又掉了。但我被犯規後，轉頭一看，看到他還倒在那，那時我就知道情況很糟糕。」

伊巴卡也補充：「他喜歡比賽、熱愛比賽，他嘗試上場，看到他因為傷病而倒下實在讓人很難受。」

兄弟情誼固然感人，但伊巴卡「總是掉鞋」的說詞其來有自。杜蘭特過去三個賽季共掉了31次鞋，這和他的腳型有相的大的關係。杜蘭特也曾坦言自己的腳「太怪」、是「平的」，也坦承有時比賽期間需要穿矯正器跟多雙襪子以減少摩擦。

另外或許也因此，所以杜蘭特鮮少更換球鞋，時常一雙鞋穿上幾時場比賽。不過通常NBA球員施力對於鞋子的損耗相當大，長期不換鞋其實存在一定風險，這也可能是導致杜蘭特近年腳傷的因素之一。