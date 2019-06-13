NBA／KD傷阿基里斯腱 卡珍斯、小布都是過來人

2019-06-13 15:45 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ╱即時報導



布萊恩曾受過同樣傷害。歐新社 分享 facebook 總冠軍賽第5戰再成傷兵的勇士隊當家球星杜蘭特（Kevin Durant），今天宣布阿基里斯腱斷裂並以進行手術，身為「過來人」的勇士隊友卡珍斯（DeMarcus Cousins）感同身受，還有美媒建議，杜蘭特該去和退役的「小飛俠」布萊恩（Kobe Bryant）交流。

布萊恩2013年時也曾遭逢阿基里斯腱斷裂的嚴重運動傷害，花了8個月時間復健，同年年底才重返球場；當時小布已經34歲，比現在的杜蘭特年長4歲，復出後他仍有27.3分、命中率百分之45.4的成績，最後3個球季打得107場比賽，以37歲之齡退休的小布也有場均18.9分貢獻。

當卡珍斯2018年1月遇上同樣運動傷害後，小布曾和卡珍斯分享自身經驗，卡珍斯今天受訪提到，復出過程真的分嘗辛苦難熬，「沒人能真的了解這樣的傷勢，除非自己也經歷過，心理承受的遠超過任何事。」

小布也曾形容，阿基里斯腱斷裂的感覺，就像「最黑暗的時刻」，如今杜蘭特也感受到同樣痛楚，他受傷後曾在社群平台發文，以「心靈最深處受傷了」來形容，今天放上手術後躺在病床上的照片也表示深深被傷害，但也提到「我OK」，要球迷別擔心。

2014到15賽季時，還在雷霆隊的杜蘭特右腳也曾兩度動刀，該季他僅打了27場比賽，不過這次傷到阿基里斯腱，可能使他缺席更多場比賽，甚至2019到20賽季可能全部報銷。