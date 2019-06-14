總冠軍G6／暴龍羅瑞飆4記三分球 首節33:32領先勇士

2019-06-14 09:40 聯合新聞網 文字直播



羅瑞投進三分球。 路透 分享 facebook

【賽況報導】

第一節 暴龍 33:32 勇士

勇士意外安排魯尼做為先發，這招奇策未能在一開始發揮作用，主要是暴龍羅瑞手感太好，開賽6分鐘三分球3投3中，加上「喀麥隆之光」席亞康也3投2中，5個三分球射翻勇士，為暴龍拉出17:10領先。後半節勇士全力追趕，湯普森也射進兩記三分球，追成只有兩分落後。接著雙方互有領先，結束這一節，暴龍33:32領先。暴龍羅瑞投進4記三分球得15分居兩隊之冠，勇士則是湯普森攻下10分。

第二節 暴龍 : 勇士

賽事文字轉播

比賽數據

【賽前報導】

魯尼擔綱勇士隊先發

根據勇士隊賽前公布的先發五人名單，最大的變動就是曾一度被視為本季報銷的魯尼，取代卡珍斯首度做為總冠軍賽系列戰首度先發。

NBA總冠軍賽第六戰移師勇士主場進行，陷入2勝3負落後的勇士，今天只能背水一戰，至於暴龍要避免夜長夢多，全力打造隊史及加國第一NBA總冠軍的歷史。

勇士全隊將「為杜蘭特而戰」，戰意提升到最高。上一場，柯瑞和湯普在最後時刻合力投中三個三分球，從落後97:103，變成領先106:103，奠定了最後以106:105贏球的勝基。這三個三分球的過程，顯示了勇士精準和有效的擋拆、傳球和投球。過去勇士對杜蘭特抱有一絲希望，如今全隊了解他無法再上場，勢必要全力一搏，這將是拚贏場比賽最大關鍵。

至於暴龍能否順利在第六戰封王，雷納德毫無疑問仍是指標人物，隊友羅瑞說：「我認為他就是現今NBA最佳的攻防球員，這個賽季我已經多次在看到他的表現後發出驚呼，我欣賞他對於訓練的投入與努力，還不斷在鍛鍊自己的身體，最重要的是他熱愛比賽。」