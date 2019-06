總冠軍G6／暴龍羅瑞飆4記三分球 首節33:32領先勇士

羅瑞投進三分球。 路透 分享 facebook

勇士意外安排魯尼做為先發,這招奇策未能在一開始發揮作用,主要是暴龍羅瑞手感太好,開賽6分鐘三分球3投3中,加上「喀麥隆之光」席亞康也3投2中,5個三分球射翻勇士,為暴龍拉出17:10領先。後半節勇士全力追趕,湯普森也射進兩記三分球,追成只有兩分落後。接著雙方互有領先,結束這一節,暴龍33:32領先。暴龍羅瑞投進4記三分球得15分居兩隊之冠,勇士則是湯普森攻下10分。

賽事文字轉播

比賽數據

根據勇士隊賽前公布的先發五人名單,最大的變動就是曾一度被視為本季報銷的魯尼,取代卡珍斯首度做為總冠軍賽系列戰首度先發。

NBA總冠軍賽第六戰移師勇士主場進行,陷入2勝3負落後的勇士,今天只能背水一戰,至於暴龍要避免夜長夢多,全力打造隊史及加國第一NBA總冠軍的歷史。

勇士全隊將「為杜蘭特而戰」,戰意提升到最高。上一場,柯瑞和湯普在最後時刻合力投中三個三分球,從落後97:103,變成領先106:103,奠定了最後以106:105贏球的勝基。這三個三分球的過程,顯示了勇士精準和有效的擋拆、傳球和投球。過去勇士對杜蘭特抱有一絲希望,如今全隊了解他無法再上場,勢必要全力一搏,這將是拚贏場比賽最大關鍵。

至於暴龍能否順利在第六戰封王,雷納德毫無疑問仍是指標人物,隊友羅瑞說:「我認為他就是現今NBA最佳的攻防球員,這個賽季我已經多次在看到他的表現後發出驚呼,我欣賞他對於訓練的投入與努力,還不斷在鍛鍊自己的身體,最重要的是他熱愛比賽。」

