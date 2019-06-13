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NBA／球迷騷擾家人 柯瑞：很愚蠢

2019-06-13 14:59聯合報 記者曾思儒╱即時報導

柯瑞表。 美聯社
柯瑞表。 美聯社
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總冠軍賽不僅場上熱戰，場外風波也不少，勇士隊當家球星柯瑞（Stephen Curry）家人就不只一次遭暴龍隊球迷騷擾，讓主角動氣喊球迷的不理性動作很「愚蠢」。

總冠軍賽第2戰後，28歲的暴龍球迷沃肯廷（Tristan Warkentin）在電視直播中對著鏡頭用不雅字眼辱罵柯瑞太太艾耶莎（Ayesha Curry），已遭警方逮捕並起訴，而第5戰前，柯瑞的父母在多倫多下榻旅館外還遭暴龍球迷叫囂。

面對這些狀況，柯瑞坦言儘管很沒意義卻也很難避免，尤其是在總冠軍賽期間，「我認為當連5年進到總冠軍賽，在這舞台上，很難避免和那球迷互動，他們會想以某種方式在系列賽留名，特別是在社群軟體。」

他也提到，有些球迷會在勇士球隊或球員家屬的下榻飯店外紮營，只會了製造噪音來干擾對手，「誠實的說，我覺得很愚蠢。」

柯瑞第5戰轟下31分，助隊驚險以106：105擊敗主場的暴龍，將戰線延長到台灣時間明天早上9點登場的第6戰，但他對多倫多球迷送杜蘭特（Kevin Durant）受傷退場的歡呼表現，十分不以為然。

「我不懂他們的反應，這不是我對這座城市人們既有的經驗，我希望這系列賽中人們不要再展示相同的醜陋。」柯瑞也強調，勇士球員不會讓球迷影響自己的球場表現，依舊會專注在球場，盡力展現身手。

柯瑞暴龍勇士
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