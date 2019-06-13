親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台將征戰日職
NBA
MLB
棒球
棒協賽事特報
籃球
綜合
路跑

大馬羽球名將李宗偉宣布退休 結束19年光榮競賽生涯

【民進黨總統初選民調】蔡英文大勝賴清德 拚連任闖頭關

運動筆記動容的一刻 無限感激😊放下，重新出發 - 2019千歲馬拉松
健行筆記新竹芎林沙坑山苗栗銅鑼員屯山
NBA2019總冠軍賽微電影- Game 5賽事懶人包 (6月12日)

NBA／錯失封王最佳良機 暴龍主帥：這不是打擊

2019-06-13 11:51聯合報 記者劉肇育╱即時報導

暴龍隊教頭諾斯。 美聯社
暴龍隊教頭諾斯。 美聯社
分享
在總冠軍賽第五戰第四節最後3分半鐘還一度保有6分的領先，多倫多暴龍卻錯過拿下隊史首座總冠軍的最佳良機，不過暴龍主帥諾斯（Nick Nurse）表示，相較於處於該贏未贏的懊惱中，他們所想的反倒是還有兩次贏得這個系列賽的機會。

第五戰暴龍在雷納德（Kawhi Leonard）領軍下於末節吹起反攻號角，他以連得10分的表現幫助整場比賽幾乎都落後的暴龍逆轉戰局，不過最終勇士卻靠著「浪花兄弟」柯瑞（Stephen Curry）與湯普森（Klay Thompson）的連續三顆三分球躲過淘汰危機。

雷納德進行賽前練習。 美聯社
雷納德進行賽前練習。 美聯社
分享

對於各界認為暴龍錯過最佳奪冠良機，恐為冠軍賽投入變數，暴龍教頭諾斯則是說：「你們認為這會打擊我嗎？一點也不，我很開心自己有在下一場總冠軍賽執教的機會，因為當你回頭去看看已經結束的事情時，你肯定會希望有下一場比賽機會，讓你能把事情做得更好。」

儘管對手勇士在今年總冠軍賽期間遭遇嚴苛的傷病挑戰，但暴龍主控羅瑞（Kyle Lowry）強調，仍不會心軟將冠軍交還給對手，「我們要到那邊做好自己的工作，因為我們是一支職業球隊，必須要一整年保持一致的表現，不該有太多起伏，這讓我們了解今天歸今天、明天歸明天的道理，每天都是一次新的考驗，我們要面對的是一支做好萬全準備的球隊，同樣的我們也是。」

暴龍能否順利在明天的第六戰封王，雷納德毫無疑問仍是指標人物，羅瑞說：「我認為他就是現今NBA最佳的攻防球員，這個賽季我已經多次在看到他的表現後發出驚呼，我欣賞他對於訓練的投入與努力，還不斷在鍛鍊自己的身體，最重要的是他熱愛比賽。」

羅瑞與暴龍隊助教賽前練習。 美聯社
羅瑞與暴龍隊助教賽前練習。 美聯社
分享

暴龍勇士雷納德
婚外情曝光 ♂♀ 偷吃事件簿

相關新聞

NBA／宣布阿基里斯腱斷裂 杜蘭特未來生涯堪憂

2019-06-13 08:45

三連霸vs.隊史首冠 誰的冠軍更難得？

2019-06-13 07:00

NBA／G6為杜蘭特而戰 柯瑞：現在充滿動力

2019-06-13 10:57

NBA／杜蘭特手術 柯爾仍堅持G5讓他復出決定

2019-06-13 09:21

杜蘭特在總冠軍賽中拉斷跟腱 足踝外科名醫這樣說

2019-06-13 09:25

2019NBA總冠軍賽 賽程與賽況

2019-06-13 10:30

NBA／重傷之際不忘安慰媽媽 杜蘭特母：他要我別哭

2019-06-13 12:18

NBA／波總桃李滿天下 馬刺助教人員異動

2019-06-13 11:40

NBA／G6迎甲骨文球場最終戰 勇士下季將調整隊徽

2019-06-13 11:16

NBA／季後賽開啟飆分模式 雷納德有望挑戰歷史第1

2019-06-13 10:38

NBA／只剩1次吃T額度 格林再面臨禁賽危機

2019-06-13 10:18

NBA／改簽杜蘭特經紀公司 厄文跳脫合約引臆測

2019-06-13 09:58

NBA／總會復出的 雷納德以自身經歷祝福杜蘭特

2019-06-13 09:06

NBA／杜蘭特缺陣 卡珍斯表現成關鍵

2019-06-12 23:42

NBA／KD跟腱撕裂 巴克利：勇士球團該負責

2019-06-12 18:00

NBA／KD母親護兒：質疑者不了解他

2019-06-12 17:44

NBA／遠勝過超級盃 G5收視創加國年度新高

2019-06-12 16:49

NBA／勇士爭冠居劣勢 齊心為傷退杜蘭特而戰

2019-06-12 15:53

NBA／喬治肩膀二度動刀 季前訓練營恐缺席

2019-06-12 15:47

NBA／勇士在奧克蘭最後一戰 市長薛麗比不捨

2019-06-12 15:45

NBA／灰熊確定新總教練 30隊帥位正式補齊

2019-06-12 14:38

NBA／暴龍錯失大好機會 G5封王機率一度達94%

2019-06-12 13:40

NBA／總管宣佈KD傷情哽咽 柯瑞目睹後也落淚

2019-06-12 13:20

NBA／批勇士讓KD上場 柏金斯：該給頂薪留人

2019-06-12 11:48

NBA／KD傷退事件 加拿大球迷送花向勇士致歉

2019-06-12 11:00

NBA／出售AD無期限 傳鵜鶘樂見多方交易

2019-06-12 10:43

NBA／杜蘭特赴紐約檢查 紐媒：尼克輸了第五戰

2019-06-12 10:17

NBA／G5裁判報告 小加索上籃漏吹為唯一誤判

2019-06-12 10:07

NBA／誰害KD傷勢加劇 球評：運動文化與輿論

2019-06-12 09:29

NBA／稱KD早知傷勢嚴重 伍茲嘆運動員的心酸

2019-06-12 09:03

帕克華麗轉身退場日 雷納德樸實球風雲起時

2019-06-12 07:00

勇士死裡逃生 三分球與球運是兩大關鍵

2019-06-11 12:15

重建之路按部就班 籃網老鷹交易分析

2019-06-08 18:40

不讓情緒成為包袱 卡珍斯將扮勇士關鍵角色

2019-06-06 07:00

卡珍斯回歸即時 勇士變招破陣的取勝之道

2019-06-05 18:51

柯爾用兵如神 4大奇招助勇士力斬暴龍

2019-06-04 07:00

挑戰勇士霸業 雷納德能帶暴龍衝多遠？

2019-05-31 07:00

勇士逆風飛翔更強 暴龍1400萬分之1的贏球方法

2019-05-30 07:00

勇者鬥惡龍出線 拓荒者該認命、公鹿好遺憾

2019-05-29 07:00
看更多

熱門文章

NBA／宣布阿基里斯腱斷裂 杜蘭特未來生涯堪憂

2019-06-13 08:45

日職／吉田輝星初登板奪勝 王柏融敲二壘安長打

2019-06-12 19:39

NBA／勇士爭冠居劣勢 齊心為傷退杜蘭特而戰

2019-06-12 15:53

富比世全球高收入運動員 梅西遠勝C羅排第一

2019-06-12 15:25

NBA／KD母親護兒：質疑者不了解他

2019-06-12 17:44

NBA／KD跟腱撕裂 巴克利：勇士球團該負責

2019-06-12 18:00

NBA／杜蘭特手術 柯爾仍堅持G5讓他復出決定

2019-06-13 09:21

NBA／勇士在奧克蘭最後一戰 市長薛麗比不捨

2019-06-12 15:45

NBA／總會復出的 雷納德以自身經歷祝福杜蘭特

2019-06-13 09:06

NBA／杜蘭特缺陣 卡珍斯表現成關鍵

2019-06-12 23:42

MLB／證實買凶殺人 兇手槍擊歐提茲價碼24萬元

2019-06-13 06:57

三連霸vs.隊史首冠 誰的冠軍更難得？

2019-06-13 07:00

中職／王鴻程近身球爆衝突 獅象兩度清板凳

2019-06-12 22:48

日職／王柏融連5場安打 追平個人最佳紀錄

2019-06-12 20:12

NBA／喬治肩膀二度動刀 季前訓練營恐缺席

2019-06-12 15:47

NBA／G6為杜蘭特而戰 柯瑞：現在充滿動力

2019-06-13 10:57

NBA／只剩1次吃T額度 格林再面臨禁賽危機

2019-06-13 10:18

MLB／連兩年輸最終冠軍 洋基補強要找Key Man

2019-06-13 08:01

NBA／改簽杜蘭特經紀公司 厄文跳脫合約引臆測

2019-06-13 09:58

NBA／季後賽開啟飆分模式 雷納德有望挑戰歷史第1

2019-06-13 10:38

MLB／歐提茲遭槍擊 傳肇因與毒梟妻子有染

2019-06-12 20:10

射箭世錦賽／射進8強 男、女團各奪3張奧運門票

2019-06-12 23:15

羽球／說好的奧運呢？ 李宗偉傳中午宣布退休

2019-06-13 10:39

NBA／G6迎甲骨文球場最終戰 勇士下季將調整隊徽

2019-06-13 11:16

修改打擊姿勢＋出棒變積極 貝爾成新科海賊王

2019-06-13 07:00

中職／從19歲到29歲 新人測試會191人破紀錄

2019-06-12 18:00

中職／5小時13分史上最長一戰 朱元勤助獅屠象

2019-06-12 23:59

NBA／錯失封王最佳良機 暴龍主帥：這不是打擊

2019-06-13 11:51

台灣最有人情味田中馬公布正取選手 二水馬報名中

2019-06-12 18:11

NBA／波總桃李滿天下 馬刺助教人員異動

2019-06-13 11:40

日職／對決廣島王牌 王柏融再度敲安

2019-06-12 23:36

羽球／大馬名將李宗偉宣布退休 結束光榮生涯

2019-06-13 12:31

籃球／姚明添新職位 擔任亞洲籃總第二高職位

2019-06-11 15:09

中職／張閔勛終於重返一軍 洪一中鼓勵別放棄蹲捕

2019-06-12 19:22

MLB／被大谷翔平轟亂心情？前田健太：沒影響

2019-06-12 18:55

12強賽／中華隊想徵召王維中 三大關卡等解套

2019-06-12 15:30

中職／獅剩瑞安 急找洋將補洞

2019-06-12 23:39

中職／獨盟投手葛林姆斯入猿 洪一中證實加盟

2019-06-12 17:28

中職／高材生拚職棒夢 卓致宇、徐樂報名測試會

2019-06-12 19:04

2019NBA總冠軍賽 賽程與賽況

2019-06-13 10:30
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top