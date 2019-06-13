NBA／錯失封王最佳良機 暴龍主帥：這不是打擊

2019-06-13 11:51 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ╱即時報導



暴龍隊教頭諾斯。 美聯社 分享 facebook 在總冠軍賽第五戰第四節最後3分半鐘還一度保有6分的領先，多倫多暴龍卻錯過拿下隊史首座總冠軍的最佳良機，不過暴龍主帥諾斯（Nick Nurse）表示，相較於處於該贏未贏的懊惱中，他們所想的反倒是還有兩次贏得這個系列賽的機會。

第五戰暴龍在雷納德（Kawhi Leonard）領軍下於末節吹起反攻號角，他以連得10分的表現幫助整場比賽幾乎都落後的暴龍逆轉戰局，不過最終勇士卻靠著「浪花兄弟」柯瑞（Stephen Curry）與湯普森（Klay Thompson）的連續三顆三分球躲過淘汰危機。

雷納德進行賽前練習。 美聯社 分享 facebook

對於各界認為暴龍錯過最佳奪冠良機，恐為冠軍賽投入變數，暴龍教頭諾斯則是說：「你們認為這會打擊我嗎？一點也不，我很開心自己有在下一場總冠軍賽執教的機會，因為當你回頭去看看已經結束的事情時，你肯定會希望有下一場比賽機會，讓你能把事情做得更好。」

儘管對手勇士在今年總冠軍賽期間遭遇嚴苛的傷病挑戰，但暴龍主控羅瑞（Kyle Lowry）強調，仍不會心軟將冠軍交還給對手，「我們要到那邊做好自己的工作，因為我們是一支職業球隊，必須要一整年保持一致的表現，不該有太多起伏，這讓我們了解今天歸今天、明天歸明天的道理，每天都是一次新的考驗，我們要面對的是一支做好萬全準備的球隊，同樣的我們也是。」

暴龍能否順利在明天的第六戰封王，雷納德毫無疑問仍是指標人物，羅瑞說：「我認為他就是現今NBA最佳的攻防球員，這個賽季我已經多次在看到他的表現後發出驚呼，我欣賞他對於訓練的投入與努力，還不斷在鍛鍊自己的身體，最重要的是他熱愛比賽。」