NBA／G6為杜蘭特而戰 柯瑞：現在充滿動力

2019-06-13 10:57 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ╱即時報導



柯瑞進行賽前練習。 美聯社 分享 facebook 金州勇士明天將在主場迎戰多倫多暴龍，試圖將總冠軍賽戰線延長到第七戰，對於球隊在杜蘭特（Kevun Durant）遭遇阿基里斯腱的嚴重傷病下仍將繼續出賽，勇士「浪花兄弟」柯瑞（Stephen Curry）與湯普森（Klay Thompson）今天都表示，要為杜蘭特而戰，並希望勇士球迷屆時能為他打氣。

勇士在總冠軍系列賽第五戰迎回杜蘭特，首節就由他領軍靠著兇猛的外線砲火取得領先優勢，雖然在第二節就因傷退場，但勇士仍由「浪花兄弟」接管戰局，在比賽最後兩分半鐘連續投進三顆三分球，順利度過淘汰危機。

對於杜蘭特在今天公布傷情與成功進行手術，柯瑞表示明天的比賽將會為杜蘭特而戰，「過去24小時我們都還沒有機會前去探視他，明天我們肯定要為他而戰，這讓我們現在充滿動力，並做好萬全的準備。」

談到杜蘭特決定在上一戰復出卻引發更嚴重的傷勢，湯普森也呼籲各界不要妄自評斷球員想贏球的決心，並希望勇士球迷明天能在現場為杜蘭特歡呼打氣，「這就是偉大運動員的天性，如同阿里（Muhammad Ali）、詹姆斯（LeBron James）、喬丹（Michael Jordan）或是葛瑞茲基（Wayne Gretzky），你大可不必去質疑他們想上場的決心，因為當你看到他們每日付出的努力後，就知道這個人該獲得所有的榮耀。」

在杜蘭特無法上場的情況下，「浪花兄弟」將是勇士明天能否將戰線再延長的關鍵，兩人在第五戰合計投進12顆三分球， 並且拿下57分，其中暴龍比賽末段靠著雷納德（Kawhi Leonard）反超前比分時，正是由兩人的三分球挽回頹勢。

此外，前一場比賽因為「死亡五小」陣容被下放到板凳的中鋒卡珍斯（DeMarcus Cousins），在杜蘭特傷退後挺身而出，貢獻了14分6籃板，而明天的比賽他可望再度回到先發行列，如能延續在進攻端的火燙手感，並在禁區內牽制暴龍小加索（Marc Gasol），勇士將有機會再把比賽帶回到多倫多的第七戰。