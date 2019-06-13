NBA／改簽杜蘭特經紀公司 厄文跳脫合約引臆測

2019-06-13 09:58 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ╱即時報導



厄文。 美聯社 分享 facebook 在與球隊的第一個季後賽不完美落幕後，綠衫軍塞爾蒂克明星後衛厄文（Kyrie Irving）在今天傳出將跳脫最後一年合約投身自由市場，並與經紀人威切斯勒（Jeff Wechsler）分道揚鑣，簽入Jay-Z旗下經紀公司Roc Nation Sports。

在加盟綠衫軍的第一個賽季因傷錯過季後賽後，厄文本季仍帶領球隊打出東區第4名的佳績，並在季後賽首輪橫掃了溜馬，不過在第二輪面對東區龍頭公鹿，厄文五場比賽平均僅拿下20.4分，投籃命中率與三分球命中率更僅有3成52與2成27，對比賽的影響力遠不如例行賽期間。

不過厄文最大的問題卻不是在個人表現上，而是一度傳出因不滿隊友表現導致團隊氣氛受到影響，在塞爾蒂克遭到淘汰後，厄文甚至遭到美國媒體批評已不該出現在綠衫軍的未來規畫之中。

而今天厄文也傳出將跳脫最後一年2133萬美元合約的消息，這代表著他將會以非受限自由球員身分投入自由市場，雖然仍有與塞爾蒂克重新談約的可能性，不過在與合作多時的經紀人威切斯勒分道揚鑣後，厄文也將與旗下擁有杜蘭特（Kevin Durant）等NBA球星經紀合約的Roc Nation簽約，被外界解讀是希望做出改變。

在今年賽季期間厄文就多次傳出可能與杜蘭特一起加盟尼克，而籃網也是在厄文考慮的選項之中，而Roc Nation的老闆正好就是籃網的前股東Jay-Z，旗下合作球員也包括了籃網勒佛特（Caris LeVert），引發各界遐思。

而與厄文分道揚鑣的威切斯勒，過去不僅曾與「一分錢」哈德威（Penny Hardaway）、「晨星」莫寧（Alonzo Mourning）等一線球星合作過，還協助厄文創立了「Uncle Drew」這個角色，成功在廣告市場打響知名度，甚至是當年厄文如願離開騎士的最大推手之一。