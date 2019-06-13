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NBA／總會復出的 雷納德以自身經歷祝福杜蘭特

2019-06-13 09:06聯合報 記者劉肇育╱即時報導

雷納德祝福杜蘭特早日康復。 路透
雷納德祝福杜蘭特早日康復。 路透
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金州勇士明星前鋒杜蘭特（Kevin Durant）今天在個人社群網站上宣布阿基里斯腱斷裂傷情以及成功進行手術的消息，讓不少NBA球星都在第一時間為他送上祝福，其中勇士總冠軍賽對手多倫多暴龍一哥雷納德（Kawhi Leonard），更以克服傷病的自身經歷鼓勵杜蘭特，要他相信復出的那一刻總會到來。

杜蘭特在總冠軍賽第五戰帶著右小腿拉傷傷勢出賽，最終導致右腳阿基里斯腱斷裂，成為今年總冠軍賽的一大憾事，在今天杜蘭特親自宣布傷情與手術成功後，上個賽季同樣飽受傷病所苦而一度離開籃球舞台的雷納德，也談到了傷病對於運動員來說是多麽無情，「我們如此努力才能站上總冠軍賽舞台，但傷病卻會把你的努力全部奪走，尤其他又是帶著小腿傷勢且遭遇了新的傷勢，這可能讓他很長一段時間都無法在場上奔跑甚至是回到球場。」

上個賽季雷納德在馬刺時因為左肩膀與大腿股四頭肌的傷勢一度無限期休兵，更因為與球團復健進度意見不一而產生嫌隙，不過本賽季轉戰暴龍後他不但擺脫傷勢問題，還成功帶領球隊闖進總冠軍賽，讓他希望將這樣的復出經驗與杜蘭特分享，祝福他早日回到球場。

「首先你必須要調整好心態，試著每天一點一點的康復，因為你必須堅信自己遲早會回到球場上。」談到過去克服傷病的經驗時，雷納德說：「如果你想要確保自己復出時仍跟過去一樣強大，首先要做的事就完全恢復健康，且必須要帶著自信，相信復出那一刻總會到來，這就是你的任務，緊接著你就能回到球場上做你最熱愛的事情。」

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