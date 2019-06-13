三連霸vs.隊史首冠 誰的冠軍更難得？

今年的總冠軍戰，從開賽前一面倒地認為勇士能輕鬆三連霸，到暴龍不斷爆冷，只差臨門一腳就能拿下隊史首冠，再到第五戰勇士付出杜蘭特重傷的慘勝，一路以來的發展讓人對比賽結果抱持著複雜的情緒及期待。一邊是成軍24年渴求的首冠，一邊是已經17年不曾出現的三連霸，哪一座冠軍的份量更重？哪一個結果更難得？

暴龍在今年球季開打前奪冠的賠率是1賠14，勇士則是1賠1.95，但在總冠軍賽第5戰打完後，暴龍的賠率已變成2.60賠1。 資料來源：BetOnlie 分享 facebook

先看暴龍。許多人會說，勇士在四年內已經拿了三次冠軍，該換人上位了。也有台灣的球迷覺得，即使林書豪今年在暴龍陣中的角色無足輕重，卻是有台灣相關背景的球員最靠近NBA總冠軍的一次機會。而對加拿大或是多倫多的籃球迷來說，更是期望這座空前的冠軍，能從此改變這座城市以冰球為尊的運動版塊。

在聯盟的30支球隊之中，還有12支球隊從未拿過NBA總冠軍，而每支球隊的第一座金盃，對那座城市來說總是最特別的記憶。聯盟中最近一次的隊史首冠紀錄是2016年的克里夫蘭騎士，那不僅是球隊苦等了46年的NBA冠軍，更是整座城市經過52年乾旱之後的首座職業冠軍。

雖然林書豪(右)在總冠軍賽期間沒有太多事做，但相信大多數台灣球迷都樂於見到他有個冠軍戒指可戴。 美聯社 分享 facebook

在這些從未拿過總冠軍的隊伍中，黃蜂、灰熊、鵜鶘、快艇、金塊和灰狼等6隊連決賽的邊都摸不到，而溜馬、籃網、爵士、太陽、魔術等隊則有總冠軍賽經驗，籃網和爵士甚至還曾連續兩年打進決賽，但最終都兩度輸給同一個對手。暴龍今年則是隊史首度打進總冠軍賽，若是接下來他們能順利拿下第四勝，將是繼2006年的熱火之後，再一次有球隊在NBA決賽的初體驗就奪冠。巧合的是，勇士正是第一支首度打進決賽就奪冠的球隊，那也是NBA第一年的總冠軍賽。

這些年來，暴龍總有話題新秀和核心主幹，從初代明星的「太空飛鼠」史陶德邁爾開始，到三年後「加拿大航空」的飛人卡特接班，在他身邊打過球的麥葛雷迪、克里斯提都是後來的一代戰將，但除了灌籃的話題性，卡特為暴龍帶來的季後賽戰績始終不振。在卡特之後，只有波許曾一度讓暴龍看到希望，但一直等到羅瑞和德羅展聯手的雙衛時代，才真正地讓暴龍成為季後賽常客，甚至是東區強權。只是距離總冠軍，總是一步之遙。

對暴龍來說，若能拿到隊史首冠，不只對多倫多這座城市有意義，更創造了美國與加拿大的籃球歷史。1995年成立的暴龍，是那年NBA往境外擴編的實驗品，也是聯盟的第28支球隊。同年成立的溫哥華灰熊，不到六年就離開北境，前往溫暖的南方成為曼菲斯灰熊，只剩下暴龍仍守在原地。若是暴龍拿下了總冠軍，將代表這段近30年擴編史獲得了重要的成果。今年才從灰熊交易來的小加索，也就成了當年兩支加拿大擴編球隊的共同見證人，加上他國際球員的身份，這座冠軍也將標示NBA全球化過程的里程碑。

小加索在灰熊11年，在季後賽掙扎7次，僅1次打到西區冠軍賽，本季一轉隊就可能拿到總冠軍，真是時來運轉！ 美聯社 分享 facebook

暴龍首冠的歷史意義，就像1999年馬刺首度奪冠一樣。 NBA在1976年將主要競爭對手ABA併入版圖，馬刺正是當年加入NBA的四支ABA球隊之一（其他三支是籃網、溜馬及金塊），同樣經過20多年之後，才有前ABA球隊拿下NBA總冠軍，讓這段合併擴編的歷史第一次有了成功的例子。

近30年來，聯盟中平均每五年會出現一次隊史首冠的紀錄，從2016年的騎士、2011年的獨行俠、2006年的熱火、再到1999年的馬刺、1994年的火箭、1991年的公牛和1989年的活塞。而NBA近70年的歷史中，卻只有五次三連霸的紀錄，也就是說平均每14年才會出現一次。從1952-54年的湖人、1959-66年的塞爾提克、再到1991-93及1995-98年的公牛。最近的一次是2000-02年的湖人，他們也是聯盟進入21世紀之後，最後一支完成三連霸紀錄的隊伍。

雖然隊史首冠的紀錄難得，暴龍這一冠對聯盟擴張史的意義也很重大，但三連霸王朝的出現，對整個聯盟的歷史來說卻有無可取代的象徵性。湖人、塞爾提克及公牛都是聯盟的代表球隊，這三支球隊在取得三連霸的過程中，不只打開了聯盟的新市場，更同時創造出職業籃球的新局面及新球風。相較之下，像是活塞、火箭和熱火這三支完成二連霸的球隊，就是因為少了這座王冠而顯得失色。而做為NBA首支冠軍隊，隊齡比聯盟還資深的勇士也需要三連霸，才能真正地把自己推上聯盟的歷史頂點。

2014年詹姆斯率領的熱火只差一步就能完成三連霸，最終輸給了馬刺。現在柯瑞帶領的勇士，要接著挑戰這個難得的紀錄。而勇士在落入一勝三敗的劣勢之後，專家評估勇士能奪冠的機率只剩下6%。就是因為機率太小，而讓奪冠的過程有了難以抗拒的吸引力，也因為難得，所以讓人忍不住期待。

熱火在2013-14球季挑戰三連霸失敗，以1勝4敗輸給馬刺，當時的總冠軍賽MVP就是雷納德(左二)。 歐新社資料照片 分享 facebook

職業運動一直是個創造神話及傳說的過程，比賽的不確定性永遠都是運動最迷人的核心之一。不只追求奇蹟，也相信不可能。而有什麼劇本的張力，會比勇士從雲端跌落，再從泥濘中重新站起來更高？勇士的三連霸，而今因為他們落入的逆境而顯得遙不可及，也同樣因為它把難度拉得太高，而讓它有了成為傳說的機會。

從2015年開始，勇士在季後賽共面臨過七次瀕臨淘汰邊緣的背水一戰，目前他們拿下了六勝一敗的戰績。這六勝，除了今年第五戰打敗暴龍之外，其他分別來自於2016及2018年的西區決賽。勇士先是克服一比三的落後，以三連勝逆轉雷霆，後來則是在二比三的劣勢下，以二連勝打敗火箭。

而細看其中的那唯一的一敗，則是2015年對騎士總冠軍賽的第七戰。不只是73勝球季最大的遺憾，也是空前的一敗。那一年勇士拿下了史上最高的例行賽勝場數，也成了第一支在三比一的領先之後丟掉總冠軍的球隊，若不是那一敗，勇士早已完成三連霸。那年柯瑞在第六戰怒丟牙套還被驅逐出場，是個人及球隊的大挫敗。隔年，杜蘭特空降奧克蘭，並且幫助勇士奪回冠軍，但這畢竟是一場得力於外援的成功復仇，不是靠柯瑞一人完成的救贖。

接下來的第六戰，即使是回到主場，仍有許多人不看好勇士勝出，不只是因為勇士沒有杜蘭特，也因為他們不見得能複製第五戰的超高三分球命中率。而從結果來看，若不是暴龍總教練諾斯那一次暫停，打斷了雷納德連續飆分的氣勢，勇士也無法驚險地逃過被終結的那一刻。從這個角度來看，這支由柯瑞帶領的勇士，除了沒有杜蘭特，更沒有健康的湯普森，而先發陣容之中還有帶傷硬撐的伊古達拉和傷勢加劇的長人魯尼。一切的情勢，都已經把這支球隊的命運交到柯瑞一人手上，這將是他證明自己的時刻。

勇士與暴龍奪下今年總冠軍的態勢瞬息萬變，但柯瑞(左)和雷納德(右)各自的表現對前5戰都有重大影響，接下來也仍將會是場上的主角與奪冠的關鍵。 美聯社 分享 facebook

柯瑞很可能會失敗，在這史上最後一場在甲骨文球場舉行的NBA賽事之中，重新跌回平凡人。這座甲骨文球場有太多的歷史和巧合，當初1967年開打的ABA採用三分球來和NBA競爭，那時奧克蘭的橡樹隊就是在這裡投出第一記三分球。回想當年，三分球還被籃球衛道派的保守人士視為旁門左道，而50年之後，柯瑞以單季403顆三分球連破NBA歷史紀錄時，三分球已經成為當代籃球顯學，甲骨文球場更成了柯瑞三分火力的展演場。今年在甲骨文球場的最後一戰，柯瑞能不能用他改變歷史的三分球為勇士改寫不同的命運？

即使勇士能在第六戰勝出，還有在客場的第七戰。歷來有柯瑞在陣的勇士，面對搶七的季後賽戰績是2勝2敗。數據雖然並不是那麼出色，但其中他們在客場的表現是1勝1敗，分別是2018年贏了火箭，以及在2014年首輪輸給了快艇。這樣的成績，確實無法保證些什麼，但也讓人多了一點期待。

今年的總冠軍，無論贏家是誰，都會成就難得的紀錄。暴龍爭取隊史首冠，和勇士挑戰隊史首度三連霸，面對這樣的兩難與拉扯，無論是哪一隊的球迷，都能看到歷史性的一刻。