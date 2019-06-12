NBA／KD母親護兒：質疑者不了解他

2019-06-12 17:44 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ╱即時報導



杜蘭特。 美聯社 分享 facebook

勇士隊球星杜蘭特（Kevin Durant）昨天總冠軍賽第5戰再成傷兵，震撼籃壇，他媽媽汪達（Wanda Durant）也在推特發文護兒，批評所有質疑杜蘭特的聲音。

「給所有質疑我兒子為人，質疑他的心，質疑他的誠信，還有質疑他對籃球的愛的人，你們並不了解他，他有一顆真正勇士的心。」汪達也寫下，這一切都會過去，且「上帝保佑你們所有人」。

杜蘭特西區季後賽第二輪碰火箭隊時成傷兵，之後就一路免戰，相隔一個月才在昨天總冠軍賽第5戰上場。他復出就先發，首節更連飆外線，不料第二節開賽不到3分鐘就傷到阿基里斯腱退場，累積只出賽12分鐘、攻下11分；今天最新消息，他已到紐約進行MRI檢查。

本季平均貢獻26分的兔蘭特，季後賽再進化，平均每戰可貢獻32.2分，且命中率達百分之51、三分球命中率百分之44，罰球命中率也超過9成，成為NBA史上第一位季後賽至少出賽5場還有平均得分破30且命中率50-40-90的球員。

總冠軍賽再成傷兵，杜蘭特情況不只籃球圈關心，美國高球天王「老虎」伍茲（Tiger Woods）也有感而發，發文為杜蘭特情形表示遺憾，汪達則是第一時間捍衛兒子。

杜蘭特母子關係親密不是新聞，杜蘭特2014年還在雷霆隊時拿下年度MVP，當時他就落淚稱媽媽是「真正MVP」，感謝21歲就成單親媽媽的母親將自己拉拔長大。