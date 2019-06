NBA／KD母親護兒：質疑者不了解他

杜蘭特。 美聯社 分享 facebook

勇士隊球星杜蘭特(Kevin Durant)昨天總冠軍賽第5戰再成傷兵,震撼籃壇,他媽媽汪達(Wanda Durant)也在推特發文護兒,批評所有質疑杜蘭特的聲音。

「給所有質疑我兒子為人,質疑他的心,質疑他的誠信,還有質疑他對籃球的愛的人,你們並不了解他,他有一顆真正勇士的心。」汪達也寫下,這一切都會過去,且「上帝保佑你們所有人」。

杜蘭特西區季後賽第二輪碰火箭隊時成傷兵,之後就一路免戰,相隔一個月才在昨天總冠軍賽第5戰上場。他復出就先發,首節更連飆外線,不料第二節開賽不到3分鐘就傷到阿基里斯腱退場,累積只出賽12分鐘、攻下11分;今天最新消息,他已到紐約進行MRI檢查。

本季平均貢獻26分的兔蘭特,季後賽再進化,平均每戰可貢獻32.2分,且命中率達百分之51、三分球命中率百分之44,罰球命中率也超過9成,成為NBA史上第一位季後賽至少出賽5場還有平均得分破30且命中率50-40-90的球員。

總冠軍賽再成傷兵,杜蘭特情況不只籃球圈關心,美國高球天王「老虎」伍茲(Tiger Woods)也有感而發,發文為杜蘭特情形表示遺憾,汪達則是第一時間捍衛兒子。

杜蘭特母子關係親密不是新聞,杜蘭特2014年還在雷霆隊時拿下年度MVP,當時他就落淚稱媽媽是「真正MVP」,感謝21歲就成單親媽媽的母親將自己拉拔長大。

For ALL of you who question my son as a Man, question his Heart, question his Integrity and question his LOVE for the game of basketball, you DON’T know him. He has a heart of a true Warrior! This too shall pass. God Bless you ALL. pic.twitter.com/y0qcQ5Boga