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NBA／勇士在奧克蘭最後一戰 市長薛麗比不捨

2019-06-12 15:45世界日報 記者黃少華╱奧克蘭報導

奧克蘭市長薛麗比。 報系資料照
奧克蘭市長薛麗比。 報系資料照
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無論最終結果如何，13日（周四）下午6時進行的NBA總冠軍賽第六場都將成為金州勇士隊在甲骨文球館的最後一戰。奧克蘭市長薛麗比（Libby Schaaf）11日談及此事時表示，勇士隊過去為奧克蘭帶來了諸多榮耀，她為球隊即將離開奧克蘭而將主場搬到舊金山感到悲傷。

薛麗比說，勇士隊的比賽以及對社區的服務精神伴隨了她半生，她從中感到「充滿活力」，並多次飽含熱淚地提到，勇士隊是「我的球隊」，甲骨文球館則是奧克蘭的地標，對歷史的終結感到不捨。她說：「奧克蘭失去了一支球隊，而這一支球隊也將失去一些奧克蘭的因素。」

她同時提到，相比起奧克蘭，舊金山擁有不同的文化，球迷有不同人格魅力。

勇士隊在第五戰最後時刻以106：105逆轉取勝「令人難以置信」，這也是一場「激動人心」的比賽。她對勇士隊的表現表達出由衷熱愛，因為球星們在場上「如此不知疲倦」地爭取每一分，每個人身上迸發出的能量都「了不起」。

因此，薛麗比對勇士隊爭取到回來奧克蘭主場打第六場比賽感到高興，也希望勇士隊能贏下未來兩場比賽，再拿一座總冠軍獎杯，為球隊在奧克蘭長達半個世紀的歷史畫上一個圓滿的句號。

華裔球迷堅信：勇士搶七奪冠

華裔唐大洪（Kris Tong）10日帶著家人特意來參加甲骨文的萬人看球派對。看到勇士客場爆發衛冕冠軍實力，艱難獲勝，他興奮得大叫，「我們會在主場拿下第六戰，將比賽拖入搶七，最終奪冠，完成三連霸。」

唐大洪是季票持有者，自從2016年以來幾乎每場季後賽都會到場支持勇士。但看到杜蘭特再次受傷，他感覺心情低落，「也許他有點倉促復出迎戰，所以導致再次受傷。」

雖然勇士比賽中有波折，但唐大洪一直相信球隊能逆轉比賽，在場上和其他球迷一起，大聲為勇士加油。「這場比賽取勝的關鍵地方，在於勇士沉著冷靜，他們一起戰鬥了五年，經歷的風浪也很多，可以應對各種情況，這種冷靜讓他們最後時刻反超比數，逆轉比賽。」

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