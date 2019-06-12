NBA／批勇士讓KD上場 柏金斯：該給頂薪留人

2019-06-12 11:48 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ╱即時報導



柏金斯(右)曾在2010至2015年間與杜蘭特(左)在雷霆合作五個賽季，兩人一直保有不錯關係，他批評勇士不該讓KD上場，且應獻上頂薪留人。 歐新社 分享 facebook

看著前奧克拉荷馬雷霆戰友杜蘭特（Kevin Durant）為了金州勇士的三連霸之路負傷倒地，前NBA中鋒柏金斯（Kendrick Perkins）在個人社群網站上說出重話，表示如果是在雷霆時期，球隊肯定不會讓杜蘭特負傷上陣，並認為勇士現在應該就奉上一紙頂薪合約與杜蘭特完成續約。

柏金斯曾在2010至2015年間與杜蘭特在雷霆合作五個賽季，即使後來一人轉戰騎士、一人奔向勇士，但私下仍維持不錯關係，柏金斯還曾私下想為杜蘭特與衛斯特布魯克（Russell Westbrook）居中協調，化解兩人間的恩怨。

而在昨天看見杜蘭特為了勇士帶傷上陣，最終卻引發更嚴重的阿基里斯腱傷勢後，柏金斯也在個人社群網站上為杜蘭特打抱不平，並質疑勇士讓杜蘭特帶傷上場的決定，「如果杜蘭特受傷，我肯定會怪罪勇士讓他上場，因為他根本還沒康復，前幾天我才告訴他，如果沒有百分之百恢復，千萬別上場打球。」

If KD hurt I Blame the @warriors For pressuring that man to play and he wasn’t healthy! That’s 🤬up! I told him the other night not to play unless he was 100%! — Kendrick Perkins (@KendrickPerkins) June 11, 2019

柏金斯在得知杜蘭特的傷勢來自於阿基里斯腱時，更是直言勇士應該負起全責給杜蘭特一張頂薪合約續留他，「難道還不明白為何去年雷納德（Kawhi Leonard）在馬刺時為何要這樣做嗎？勇士今晚就應該為KD奉上一張頂薪合約，我甚至開始懷疑他一開始受的就不是小腿傷勢，因為當球員小腿拉傷時，他們通常會配戴護具再回到場上。」

柏金斯也點名了帶著肋骨軟骨傷勢上場，最終也提前退場的魯尼（Kevon Looney），該為自己的生涯著想，「自從受傷後他就不應該再上場比賽，畢竟他有機會獲得一張大合約，球員們都應該有自覺，保護好自己，因為球隊可能利用完你後把你一腳踢開，完全不在乎你。」