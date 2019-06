NBA／批勇士讓KD上場 柏金斯：該給頂薪留人

柏金斯(右)曾在2010至2015年間與杜蘭特(左)在雷霆合作五個賽季,兩人一直保有不錯關係,他批評勇士不該讓KD上場,且應獻上頂薪留人。 歐新社 分享 facebook

看著前奧克拉荷馬雷霆戰友杜蘭特(Kevin Durant)為了金州勇士的三連霸之路負傷倒地,前NBA中鋒柏金斯(Kendrick Perkins)在個人社群網站上說出重話,表示如果是在雷霆時期,球隊肯定不會讓杜蘭特負傷上陣,並認為勇士現在應該就奉上一紙頂薪合約與杜蘭特完成續約。

柏金斯曾在2010至2015年間與杜蘭特在雷霆合作五個賽季,即使後來一人轉戰騎士、一人奔向勇士,但私下仍維持不錯關係,柏金斯還曾私下想為杜蘭特與衛斯特布魯克(Russell Westbrook)居中協調,化解兩人間的恩怨。

而在昨天看見杜蘭特為了勇士帶傷上陣,最終卻引發更嚴重的阿基里斯腱傷勢後,柏金斯也在個人社群網站上為杜蘭特打抱不平,並質疑勇士讓杜蘭特帶傷上場的決定,「如果杜蘭特受傷,我肯定會怪罪勇士讓他上場,因為他根本還沒康復,前幾天我才告訴他,如果沒有百分之百恢復,千萬別上場打球。」

If KD hurt I Blame the @warriors For pressuring that man to play and he wasn’t healthy! That’s 🤬up! I told him the other night not to play unless he was 100%!