親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台將征戰日職
NBA
MLB
棒球
棒協賽事特報
籃球
綜合
路跑

神岡林淑景宅遭拆，因台中市府文資審議「合法做掉」？

運動筆記受傷了，我該全部停練嗎？前十字韌帶術後復健指南
健行筆記新竹芎林沙坑山苗栗銅鑼員屯山
NBA2019總冠軍賽微電影- Game 5賽事懶人包 (6月12日)

NBA／KD傷退事件 加拿大球迷送花向勇士致歉

2019-06-12 11:00聯合報 記者劉肇育╱即時報導

一名加拿大球迷在今天以匿名方式送花給勇士球團，希望代表加拿大球迷向杜蘭特致歉。 ...
一名加拿大球迷在今天以匿名方式送花給勇士球團，希望代表加拿大球迷向杜蘭特致歉。 路透
分享

金州勇士明星前鋒杜蘭特（Kevin Durant）在昨天的冠軍賽第五戰第二節因右腳傷勢退場時，一度引發場邊球迷歡呼聲，導致暴龍球迷在這兩天飽受批評，不過一名加拿大球迷在今天以匿名方式送花給勇士球團，希望代表加拿大球迷向杜蘭特致歉，並強調歡呼的舉動是種恥辱。

杜蘭特在昨天第二節剩下9分46秒時因右腳傷勢倒地不起，並在隊友攙扶下提前離場，不過在返回休息室過程中，暴龍主場卻掀起一片歡呼聲浪，這樣的做法不僅遭到數名聯盟球星與教練的公開批評，就連暴龍自家球星羅瑞（Kyle Lowry）都在賽後受訪時直言並不恰當。

對於暴龍球迷的歡呼聲引發各界撻伐，今天就有一名加拿大球迷以匿名方式寄了一束花到勇士球團，希望向杜蘭特表示歉意，並寫了一張小卡祝福他早日康復，「親愛的KD與勇士，我實在不敢相信自己聽見了那些愚蠢的暴龍球迷在看見你受傷後歡呼，我看了那場比賽並為這樣的行為感到可怕，這完全是一種恥辱，我為加拿大球迷的行為表示歉意，祝福你盡快康復。」

暴龍勇士杜蘭特

相關新聞

帕克華麗轉身退場日 雷納德樸實球風雲起時

2019-06-12 07:00

NBA／誰害KD傷勢加劇 球評：運動文化與輿論

2019-06-12 09:29

NBA／稱KD早知傷勢嚴重 伍茲嘆運動員的心酸

2019-06-12 09:03

NBA／杜蘭特赴紐約檢查 紐媒：尼克輸了第五戰

2019-06-12 10:17

NBA／批勇士讓KD上場 柏金斯：該給頂薪留人

2019-06-12 11:48

NBA／出售AD無期限 傳鵜鶘樂見多方交易

2019-06-12 10:43

NBA／G5裁判報告 小加索上籃漏吹為唯一誤判

2019-06-12 10:07

NBA／甲骨文球館最終戰 柯爾：肯定會懷念這裡

2019-06-12 11:02

NBA／KD才復出又跟腱撕裂 恐影響未來身價

2019-06-11 23:35

2019NBA總冠軍賽 賽程與賽況

2019-06-11 12:10

NBA／帕克高掛球鞋 與波總師徒情動人

2019-06-11 23:38

NBA／勇士續命成功 湯普森：做我們該作的

2019-06-11 23:33

NBA／雷納德超節儉 手握29億元大約仍開20年老車

2019-06-11 17:34

NBA／對KD不禮貌 卡珍斯罵暴龍球迷「垃圾」

2019-06-11 17:17

NBA／勇士狂轟20記三分球 總冠軍賽史上第2高

2019-06-11 17:14

NBA／KD退場有暴龍迷歡呼 柯瑞：醜陋的一面

2019-06-11 16:57

NBA／沒執行最後一擊 雷納德：要找最佳機會

2019-06-11 16:46

NBA／暫停凍結雷納德火燙手感 暴龍教頭解釋

2019-06-11 16:22

NBA／杜蘭特復出傷退 柯瑞：為他感到難過

2019-06-11 16:03

NBA／KD受傷林書豪感同身受 暴龍球員展風度

2019-06-11 16:00

NBA／格林封阻最後一擊 羅瑞：偉大防守者日常

2019-06-11 15:40

NBA／暴龍封王差一勝 球迷仍堅信冠軍在握

2019-06-11 15:05

NBA／40年來第6支 勇士總冠軍賽客場續命

2019-06-11 14:58

NBA／柯瑞挺身飆分 30分場次追平賈霸紀錄

2019-06-11 14:16

NBA／勇士G5苦勝 湯普森：要為KD再贏兩場

2019-06-11 13:37

NBA／KD傷阿基里斯腱 總管哽咽：要怪就怪我

2019-06-11 13:33

NBA／傷退心繫戰況 杜蘭特發IG恭喜勇士獲勝

2019-06-11 12:52

NBA／又見浪花兄弟接管戰局 教頭柯爾不感意外

2019-06-11 12:23

勇士死裡逃生 三分球與球運是兩大關鍵

2019-06-11 12:15

NBA／KD傷退仍激勵球隊 柯瑞：贏球心情複雜

2019-06-11 12:06

NBA／克服KD傷退逆境 勇士20記三分彈逼出G6

2019-06-11 12:02

NBA／KD提前傷退 安比德痛斥現場球迷反應

2019-06-11 11:13

NBA／KD此役不再上場 韋德：今天的他最讓我敬佩

2019-06-11 10:56

NBA／首節猛飆11分 杜蘭特疑似扭傷再度傷退

2019-06-11 09:50

NBA／暴龍拚隊史首冠 多倫多全城屏息以待

2019-06-11 09:37

NBA／帕克高掛球鞋 波波維奇、柯爾獻上祝福

2019-06-11 09:28

NBA／帕克無預警退休 透露無需告別巡禮原因

2019-06-11 09:03

NBA／KD第5戰復出救頹勢 柯爾：會讓他登場

2019-06-11 08:28

重建之路按部就班 籃網老鷹交易分析

2019-06-08 18:40
看更多

熱門文章

NBA／KD傷阿基里斯腱 總管哽咽：要怪就怪我

2019-06-11 13:33

NBA／格林封阻最後一擊 羅瑞：偉大防守者日常

2019-06-11 15:40

NBA／KD退場有暴龍迷歡呼 柯瑞：醜陋的一面

2019-06-11 16:57

NBA／KD受傷林書豪感同身受 暴龍球員展風度

2019-06-11 16:00

NBA／暫停凍結雷納德火燙手感 暴龍教頭解釋

2019-06-11 16:22

NBA／傷退心繫戰況 杜蘭特發IG恭喜勇士獲勝

2019-06-11 12:52

日職／王柏融力量太驚人 球棒脫手飛出嚇到自己

2019-06-11 21:09

NBA／勇士G5苦勝 湯普森：要為KD再贏兩場

2019-06-11 13:37

日職／王柏融4支1兩打點 火腿5:4勝央聯盟主廣島

2019-06-11 20:08

NBA／沒執行最後一擊 雷納德：要找最佳機會

2019-06-11 16:46

NBA／G5裁判報告 小加索上籃漏吹為唯一誤判

2019-06-12 10:07

NBA／誰害KD傷勢加劇 球評：運動文化與輿論

2019-06-12 09:29

NBA／KD才復出又跟腱撕裂 恐影響未來身價

2019-06-11 23:35

NBA／勇士狂轟20記三分球 總冠軍賽史上第2高

2019-06-11 17:14

NBA／對KD不禮貌 卡珍斯罵暴龍球迷「垃圾」

2019-06-11 17:17

NBA／又見浪花兄弟接管戰局 教頭柯爾不感意外

2019-06-11 12:23

NBA／稱KD早知傷勢嚴重 伍茲嘆運動員的心酸

2019-06-12 09:03

NBA／杜蘭特復出傷退 柯瑞：為他感到難過

2019-06-11 16:03

中職／猿隊簽新洋投 27歲右投葛林姆斯將來台

2019-06-11 16:04

NBA／杜蘭特赴紐約檢查 紐媒：尼克輸了第五戰

2019-06-12 10:17

NBA／柯瑞挺身飆分 30分場次追平賈霸紀錄

2019-06-11 14:16

NBA／40年來第6支 勇士總冠軍賽客場續命

2019-06-11 14:58

NBA／雷納德超節儉 手握29億元大約仍開20年老車

2019-06-11 17:34

中職／年輕投手頻出頭 請當成潘威倫來珍惜

2019-06-12 07:00

NBA／KD傷退事件 加拿大球迷送花向勇士致歉

2019-06-12 11:00

NBA／暴龍封王差一勝 球迷仍堅信冠軍在握

2019-06-11 15:05

NBA／甲骨文球館最終戰 柯爾：肯定會懷念這裡

2019-06-12 11:02

帕克華麗轉身退場日 雷納德樸實球風雲起時

2019-06-12 07:00

日職／交流戰愈打愈旺 王柏融連4場安打

2019-06-11 20:26

MLB／歐提茲槍擊案撼全美 洋基教頭：黑暗世界

2019-06-11 13:21

MLB／又打日本前輩 大谷首打席陽春彈砲轟前田

2019-06-12 11:27

NBA／勇士續命成功 湯普森：做我們該作的

2019-06-11 23:33

日職／連4戰敲安！大王手感愈打愈旺

2019-06-11 23:44

MLB／陳偉殷第60勝好遠 達比修命運相同

2019-06-11 17:08

MLB／柳賢振無緣7連勝 大谷跑回天使致勝分

2019-06-11 13:44

飛東京看奧運不能PO照 一堆禁帶品你包包也有

2019-06-11 17:13

MLB／等不到60勝 陳偉殷飆3振解悶

2019-06-11 23:41

MLB／滑回天使超前分 大谷翔平：感覺就是Safe

2019-06-11 15:44

NBA／批勇士讓KD上場 柏金斯：該給頂薪留人

2019-06-12 11:48

網球／3大天王難撼動 貝克：年輕世代該跳出來

2019-06-11 21:47
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top