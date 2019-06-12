NBA／KD傷退事件 加拿大球迷送花向勇士致歉

2019-06-12 11:00 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ╱即時報導



一名加拿大球迷在今天以匿名方式送花給勇士球團，希望代表加拿大球迷向杜蘭特致歉。 路透 分享 facebook

金州勇士明星前鋒杜蘭特（Kevin Durant）在昨天的冠軍賽第五戰第二節因右腳傷勢退場時，一度引發場邊球迷歡呼聲，導致暴龍球迷在這兩天飽受批評，不過一名加拿大球迷在今天以匿名方式送花給勇士球團，希望代表加拿大球迷向杜蘭特致歉，並強調歡呼的舉動是種恥辱。

"I hereby apologize on behalf of Canada -- prayers for recovery."



A Raptors fan sent flowers to the Warriors as an apology for the cheers after Kevin Durant's injury. 👏



(via @KleinschmidtJD)https://t.co/uaBRaPcJwk pic.twitter.com/blSx2uFpdU — Warriors on NBCS (@NBCSWarriors) June 12, 2019

杜蘭特在昨天第二節剩下9分46秒時因右腳傷勢倒地不起，並在隊友攙扶下提前離場，不過在返回休息室過程中，暴龍主場卻掀起一片歡呼聲浪，這樣的做法不僅遭到數名聯盟球星與教練的公開批評，就連暴龍自家球星羅瑞（Kyle Lowry）都在賽後受訪時直言並不恰當。

對於暴龍球迷的歡呼聲引發各界撻伐，今天就有一名加拿大球迷以匿名方式寄了一束花到勇士球團，希望向杜蘭特表示歉意，並寫了一張小卡祝福他早日康復，「親愛的KD與勇士，我實在不敢相信自己聽見了那些愚蠢的暴龍球迷在看見你受傷後歡呼，我看了那場比賽並為這樣的行為感到可怕，這完全是一種恥辱，我為加拿大球迷的行為表示歉意，祝福你盡快康復。」