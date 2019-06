NBA／KD傷退事件 加拿大球迷送花向勇士致歉

一名加拿大球迷在今天以匿名方式送花給勇士球團,希望代表加拿大球迷向杜蘭特致歉。 路透 分享 facebook

金州勇士明星前鋒杜蘭特(Kevin Durant)在昨天的冠軍賽第五戰第二節因右腳傷勢退場時,一度引發場邊球迷歡呼聲,導致暴龍球迷在這兩天飽受批評,不過一名加拿大球迷在今天以匿名方式送花給勇士球團,希望代表加拿大球迷向杜蘭特致歉,並強調歡呼的舉動是種恥辱。

"I hereby apologize on behalf of Canada -- prayers for recovery."



A Raptors fan sent flowers to the Warriors as an apology for the cheers after Kevin Durant's injury. 👏



(via @KleinschmidtJD)https://t.co/uaBRaPcJwk pic.twitter.com/blSx2uFpdU