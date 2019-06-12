NBA／交易AD無期限 傳鵜鶘接受各方潛在報價

2019-06-12 10:43 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ╱即時報導



鶘籃球事務執行副總裁葛里芬表示，不會急於在選秀會前就決定球隊明星前鋒戴維斯的去留。 美聯社 分享 facebook

2019年NBA選秀會將在本月21日於布魯克林籃網主場舉行，手握狀元籤的紐奧良鵜鶘是否會在選秀會前夕有所動作成為關注焦點，鵜鶘籃球事務執行副總裁葛里芬（David Griffin）在今天表示，不會急於在選秀會前就決定球隊明星前鋒戴維斯（Anthony Davis）的去留，不過也傳出鵜鶘開始接受各隊提供的報價。

雖然本賽季因為戴維斯的賣我風波導致團隊氣氛受到影響，但鵜鶘在選秀樂透抽籤儀式上卻以相對不高的機率獲得狀元籤，讓他們有機會在選秀會上選入今年最受關注的待選球員杜克大學威廉森（Zion Williamson），而選秀的決定也將牽動著鵜鶘是否交易明星前鋒戴維斯。

不過鵜鶘副總裁葛里芬在今天受訪時強調，不會急於在選秀會前就做出決定，「除了與威廉森的家人見面外，我認為這段時間不會發生什麼大事，我從來不期望交易會在選秀之前發生，但我的心態很開放，到了某一刻我們會有所行動的，如果形勢發展到我們必須決定戴維斯或其他球員的去留，我們會做出決定，但並不急於一時，這件事情不會有期限。」

根據「ESPN」報導，葛里芬雖然強調不會太快決定戴維斯的未來動向，不過他已經針對幾支對戴維斯有興趣的球隊進行報價評估，包括湖人、快艇、尼和籃網都在鵜鶘的詢問名單之中，至於塞爾蒂克雖然也傳出有意招攬戴維斯，但在還未決定球隊主控厄文（Kyrie Irving）去留的情況下，仍按兵不動。

而為了從戴維斯的交易案中獲得最大利益，也傳出葛里芬的交易對象可能不限定在只有單一球隊，透過多方交易取得所需資源更是鵜鶘球團所樂見的，其中包括在選秀會前取得高順位的選秀籤，都在交易考慮範圍內；唯一可以確定的只有鵜鶘目前已經朝向以球隊主控哈勒戴（Jrue Holiday）與威廉森建構球隊的方向前進。