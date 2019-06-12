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NBA／杜蘭特赴紐約檢查 紐媒：尼克輸了第五戰

2019-06-12 10:17聯合報 記者劉肇育╱即時報導

「每日新聞報」今天以「尼克輸了第五戰」，表達對於杜蘭特傷勢的惋惜。 路透
「每日新聞報」今天以「尼克輸了第五戰」，表達對於杜蘭特傷勢的惋惜。 路透
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金州勇士明星前鋒杜蘭特（Kevin Durant）在昨天的冠軍賽第五戰再度傷退後，今天將前往紐約進行進一步的核磁共振檢查確定傷情，對於今年夏天一度被紐約尼克列為首要挖角目標的杜蘭特帶著傷情來到紐約，「每日新聞報」今天就以「尼克輸了第五戰」，表達對於杜蘭特傷勢的惋惜。

杜蘭特今年夏天將有權利行使球員選擇權跳脫與勇士的最後一年合約，讓不少球隊陸續都傳出有意招攬這名聯盟頂尖前鋒入隊，其中就包括了今年球季間已清出薪資空間的尼克，就被認為會是杜蘭特下一季的最佳落腳處之一。

不過在昨天杜蘭特傳出阿基里斯腱傷情，並將在今天前往紐約進行檢查後，紐約媒體「每日新聞報」就以「尼克輸掉了第五戰，杜蘭特因阿基里斯腱傷勢倒下，一切都被毀了，只有勇士避免了被淘汰」當作標題報導杜蘭特受傷事件。

杜蘭特的球員選擇權執行截止日將是在美國時間29日，也就是在自由市場開跑前一天，如果他選擇跳脫合約就能成為一名非受限自由球員，而包括尼克、籃網、快艇與湖人，都傳出有意招攬他入隊，對於杜蘭特這次受傷是否會影響他在自由市場的行情，美國媒體則是抱持著正反兩面的看法。

不過不論杜蘭特的傷情為何，擁有簽下兩名頂薪球員薪資空間的尼克，今年夏天勢必會在自由市場上有所作為，而今天更傳出尼克正在籌組三方交易案，試圖從紐奧良鵜鶘手中交易來明星前鋒戴維斯（Anthony Davis），展現準備在陣容上大刀闊斧的決心。

杜蘭特尼克勇士

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