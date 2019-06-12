NBA／誰害KD傷勢加劇 球評：運動文化與輿論

2019-06-12 09:29 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ╱即時報導



不少人都在探討是什麼原因迫使杜蘭特帶著尚未恢復的右腳傷勢上陣？轉任分析師的退役球員羅斯就認為是運動文化與輿論害了他。 歐新社 分享 facebook

金州勇士明星前鋒杜蘭特（Kevin Durant）在昨天的總冠軍賽第五戰倒下，成為這兩天運動場上最讓人震驚的畫面，不少人都在探討是什麼原因迫使杜蘭特帶著尚未恢復的右腳傷勢上陣？其中轉任分析師的退役球員羅斯（Jalen Rose）就認為，勇士球團的決策雖然要負上一部分責任，但追根究底仍是運動文化與外界的輿論導致了杜蘭特的傷勢加劇。

杜蘭特昨天在右小腿拉傷傷勢尚未痊癒的情況下，於總冠軍賽第五戰登場，希望幫助面臨淘汰危機的勇士度過難關，雖然球隊最終贏球，但杜蘭特卻在第二節就因為更嚴重的阿基里斯腱傷勢提前退場，導致勇士球團在賽後成為眾矢之的，不過NBA分析師羅斯就認為，儘管勇士球團必須負上一定的責任，但推著杜蘭特帶傷上陣的背後原因還包括了運動文化與輿論。

羅斯強調，杜蘭特在2016年決定加盟勇士後就遭到輿論「黑化」並因此背負罵名，在今年季後他又可能跳脫合約的情況下，假使最終勇士因此遭到淘汰，恐怕難以避免又是一陣批評，「如果勇士是3：1領先，他肯定就不會上場，但由於他們落後，杜蘭特受迫於未來必須面對的輿論壓力而選擇回歸，他深知這一點，所以做出了這個決定。」

羅斯另外認為，當職業運動員因場上表現開始獲得高薪時，外界也會對於他們的期待有所提升，這樣的運動文化也成為另一支將杜蘭特推向受傷的手，「當你成為一名職業運動員並開始賺很多錢時，人們就會認為你應該對於所有的東西免疫，並忘了你還是一名人類。」

羅斯最後也對於不少人在杜蘭特受傷後，大放厥詞的為他感到憤怒而不以為意，「人們會在你的葬禮上帶來鮮花，但卻不會在你生病時送上熱湯，這就是我看到KD的處境，每個人都假裝自己很關心杜蘭特的最佳利益，這在我看來都只是個假像。」