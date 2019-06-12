NBA／稱KD早知傷勢嚴重性 伍茲嘆運動員的心酸

2019-06-12 09:03 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ╱即時報導



前世界高球球王老虎伍茲第一時間為受傷的杜蘭特送上祝福。 美聯社 分享 facebook

金州勇士明星前鋒杜蘭特（Kevin Durant）昨天在總冠軍系列賽第五戰帶傷上陣，僅打不到12分鐘就因為更嚴重的阿基里斯腱傷勢退場，引發體育圈的高度關注，其中在過去幾年也飽受傷病所苦的前世界高球球王老虎伍茲（Tiger Woods）就為杜蘭特送上祝福，並認為在受傷第一時間，杜蘭特就已經知道傷勢的嚴重性。

杜蘭特昨天帶著在西區冠軍賽第五戰拉傷的右腿出賽，雖然他在首節就有投進三顆三分球拿下11分的亮眼表現，但第二節在進行一次變向運球後他卻抓著右腳踝倒地不起，賽後勇士球團也透露杜蘭特可能出現阿基里斯腱傷勢，讓團隊氣氛陷入低迷。

對於杜蘭特帶傷上陣卻引發更嚴重的傷勢問題，高球名將老虎伍茲在今天受訪時也談到了自己與傷病一路奮戰的心路歷程，「真的很不幸，作為一名運動員我們都經歷過傷病，也清楚知道自己發生了什麼事情，只不過當下你什麼也做不了，從杜蘭特受傷時的表情來看，他當下就知道發生什麼事了。」

伍茲過去幾年受到阿基里斯腱與背部傷勢影響，表現一度陷入低潮，不過去年9月他拿下睽違5年的首座冠軍，成為讓人津津樂道的故事，「受傷期間最難的事情就是沒有人能夠幫你與休賽季的復健過程，但為什麼運動員要這樣做？因為我們都是好勝的人，我們的職責就是在運動場上突破極限，表現得比其他人更高效、更強大，但偏偏有時候事情就是不順利，昨天的杜蘭特就是這樣。」