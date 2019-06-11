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NBA／總冠軍賽勇士續命 暴龍錯失大好奪冠良機

2019-06-11 20:10中央社 多倫多10日綜合外電報導

暴龍錯失第五戰封王機會。 美聯社
暴龍錯失第五戰封王機會。 美聯社
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美國職籃NBA金州勇士今天在總冠軍賽第5戰以106比105險勝多倫多暴龍，雖然暴龍在系列賽仍以3比2領先，但他們今天在第4節末段浪費掉6分領先優勢，錯失了奪冠大好良機。

今天比賽第3節打完，暴龍以78比84落後勇士，但他們在第4節後半展開大反攻，一度超前比數，奪下隊史24年來首座NBA總冠軍似乎近在咫尺，但之後暴龍的射手群突然手感急凍。

暴龍前鋒雷納德（Kawhi Leonard）在比賽剩5分鐘左右帶動反攻，一連砍下10分，暴龍因此在倒數3分鐘時以103比97領先對手。

但這時暴龍總教練諾斯（Nick Nurse）喊了暫停，這似乎讓暴龍高漲的士氣熄了火。

拿下全隊最高26分的雷納德表示：「當時我覺得他可能想讓我們在那一刻休息一下。誰會知道呢，我的意思是，如果我們贏了比賽，就不會談論這件事了。」

暫停過後，「浪花兄弟」接管了比賽，勇士後衛湯普森（Klay Thompson）在最後2分32秒內飆進2顆三分球，主控柯瑞（Stephen Curry）也貢獻1顆，兩人聯手逆轉戰局。

雖然暴龍在終場前3分鐘內浪費掉6分領先優勢，原本仍有機會奪下勝利，但暴龍後衛羅瑞（Kyle Lowry）在最後讀秒階段的邊線三分射籃連籃框都沒碰到。

勞瑞賽後表示：「我們只是錯失一些投籃機會，他們則是做了他們應該做的事情。」

7戰4勝制的總冠軍系列賽第6戰，將於13日（台灣時間14日上午9時）回到勇士主場，若暴龍無法拿下勝利，決定冠軍的第7戰將於16日（台灣時間17日）回到多倫多進行。

暴龍勇士雷納德

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