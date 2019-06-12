帕克華麗轉身退場日 雷納德樸實球風雲起時

10日晚間的比賽，金州勇士隊最後驚險地從多倫多逃出，雖然大主將杜蘭特(Kevin Durant)回來了，但卻又再次受傷給抬了出去。到頭來還是勇士隊原班底「浪花兄弟」(Splash brothers)兩人救了全隊。柯瑞(Steph Curry)與湯普森(Klay Thompson)將帶領勇士們於兩天後上演「甲骨文球場的最後一夜……」

就在第五戰開打前當天上午，聖安東尼奧馬刺法國老將控衛帕克(Tony Parker)正式宣布退休，帕克曾經跟隨著馬刺隊奪過四次NBA總冠軍，其中2007年時他還拿下當年總冠軍賽的最有價值球員(MVP)，未來鐵定名留NBA青史，他的招牌動作華離的高速轉身上籃也讓人永遠難忘。

帕克最後一次和馬刺隊摘冠是2014年…………..，那年NBA總冠軍的最有價值球員是誰？不認真想一下，還以為是老大哥鄧肯(Tim Duncan)！原來那一年的總冠軍MVP正是當時才進NBA第三年、剛打出身手的的小前鋒雷納德(Kawhi Leonard)。

一代名將帕克(右)正式宣佈退休，前馬刺三巨頭完全謝幕，當年隊中的小弟雷納德(左)現今卻正要開始引領風騷。 歐新社資料照片 分享 facebook

姑且不論暴龍隊是否拿下最後的總冠軍，進而能使雷納德成為史上繼「天鉤始祖」賈霸(Kareem Abdul Jabbar)後，第二位分別在東西兩區都拿過總冠軍賽MVP的球員，雷納德這一生都將會是不朽的名人堂球員。

即使是已經得過一次總冠軍MVP這等殊榮，雷納德在進入本次NBA季後賽前依舊被人遺忘，沒辦法，他太低調、太沉默、太不誇張愛現了，而且他在NBA雖然是一流的身手，但八年的生涯，他所處的都是非主流的球隊-馬刺與暴龍。

雷納德在2013-14球季曾獲頒總冠軍賽MVP，如果暴龍能在今年封王，這個獎座應該又是非他莫屬。 歐新社資料照片 分享 facebook

談到非主流，雷納德真的就是非主流球員的代表，腳上穿的是非主流的New Balance球鞋，日前還因為一個自創的圖案，不惜與運動品牌巨擎Nike對簿公堂。

前幾天網路上傳了一個NBA模仿笑話短片，一名非洲裔年輕人在夜晚脫口秀的節目中，分別模仿了NBA明星詹姆斯(LeBron James)、歐尼爾(Shaquille O’Neal)、哈登(James Harden)、衛斯特布魯克(Russell Westbrook)與柯瑞等招牌動作，模仿者很滑稽誇張地將上述幾名球員不管是扣籃後、上籃時或遠投中地後的誇張動作學的微妙微俏的。

這讓人不禁追想「那雷納德的招牌動作呢？」可能沒有。他的投射不論是中距離、還是三分線弧度，就像他的個性一樣，都呈近乎低弧線的進籃。他沒有暴扣後的仰天長吼、也沒有落地時像是乩童上身的渾身亂顫。即使是第四戰在甲骨文球場勝利後接受採訪，他也就淡淡的一問一答，負責採訪問話的資深女球評柏克(Doris Burke)問的其實多了一點，但雷納德也就老老實實的按耐回答著。你若是沒看比賽結果，看著他沒甚麼笑容，可能還以為暴龍隊輸了。

雷納德(左)行事低調，球風樸實沒有什麼特別的招牌動作，連穿的球鞋也是素面、設計簡單。 美聯社 分享 facebook

雷納德唯一的招牌就是他當時被交易到暴龍隊首次記者會時，那個皮笑肉不笑的笑聲，這可能是他唯一的招牌。

非主流的明星球員帶著一群被發放北疆的球員，打著今年非主流型的總冠軍賽，除了雷納德之外，每個上場的暴龍隊球員都能打出自己的價值和貢獻，這和以往的NBA總冠軍隊伍強打著明星球員或只圍繞著兩至三名球員打著有著很大的不同。

暴龍隊是少數真正能打出所謂「將士用命」隊形的球隊。有防守、有深度、在場上的球員幾乎不分大小，連替補的後衛范弗利特(Fred VanVleet)都能扮演殺手的角色。

勇士靠柯瑞(右)等球星有超水準的發揮，才能辛苦在第五戰中險勝，但是暴龍連板凳球員范弗利特(左)都打出信心來了，勇士大勢已去。 美聯社 分享 facebook

目前是NBA球場中最古老的甲骨文球場，從勇士隊這幾年長年奪冠後，在今年之前唯一次於季後賽二連敗，就是發生在2016年連敗兩場給當時的克里夫蘭騎士隊。再來就是日前第三與第四場總冠軍賽敗給暴龍隊，要從劣勢的情境中直追三場(雖然已追了一場)，不是不可能，既然是甲骨文(占卜)、天有異相、敗象已露，暴龍隊最後還是會取得最終勝利。