NBA／對KD不禮貌 卡珍斯罵暴龍球迷「垃圾」

2019-06-11 17:17 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ╱即時報導



卡珍斯(中)。 路透 分享 facebook 原本的帥氣補扣卻被裁判吹妨礙中籃，勇士隊中鋒卡珍斯（DeMarcus Cousins）賽後一肚子氣的對象不只有裁判，還有在場的暴龍隊球迷。

勇士當家射手柯瑞（Stephen Curry）最後2分06秒外線出手彈框而出，卡珍斯第一時間空中直接把球塞進籃框，但幾乎到手的2分卻被裁判哨音攔截，讓全場攻下14分的卡珍斯無奈寫在臉上，不過衛冕軍最終仍在驚滔駭浪中以106：105拿下勝利，將系列賽扳到2：3。

只是戰線雖延長到第6戰，相隔一個月再復出的勇士當家球星杜蘭特（Kevin Durant）卻在上半場就傷到阿基里斯腱、提前退場，卡珍斯對現場歡呼送走杜蘭特的球迷也很不客氣，髒話直接出籠。

「太垃圾了。」卡珍斯賽後在休息室外開飆，批評暴龍球迷在杜蘭特受傷後的反應非常不妥。

卡珍斯第一節完全沒上場，但杜蘭特傷退後，他馬上頂上火力空缺，上籃、外線都有發揮，個人連拿7分、單節9分，全場14分也是衛冕軍得分唯一達兩位數的替補球員。

勇士教頭柯爾（Steve Kerr）讚，卡珍斯今天表現傑出，「杜蘭特受傷後，我們知道需要有人得分，他也準備好了，打出精彩比賽，我很為他開心，過去一年多，他經過太多傷痛了。」

卡珍斯上季受阿基里斯腱傷勢所苦，直到1月18日才是本季首度出賽，季後賽第一輪卻再成傷兵，總冠軍賽才復出。