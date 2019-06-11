NBA／KD退場有暴龍迷歡呼 柯瑞：醜陋的一面

2019-06-11 16:57 聯合報 記者 聯合報 記者 林宋以情 ╱即時報導



杜蘭特(中)受傷出場。 美聯社 分享 facebook 勇士球星杜蘭特（Kevin Durant）總冠軍賽第五戰復出，卻只打了12分鐘就因右腳跟腱傷勢退場，退場時暴龍主場不少球迷拍手叫好，令柯瑞（Stephen Curry）相當不解，表示這絕非他所熟悉的多倫多。

因右小腿傷勢休兵長達一個月，杜蘭特復出賽攻下11分、2籃板，含三分球3投3中，但次節還剩9分49秒時運球突破倒地，退場後確定右腳阿基里斯腱撕裂，比賽還未結束就穿著復健靴、拄拐杖離場。

不過杜蘭特退場當下，卻有不少多倫多球迷歡呼喝采，直到暴龍球星伊巴卡（Serge Ibaka）與羅瑞（Kyle Lowry）等球員做出手勢制止觀眾，球迷情緒才稍微冷靜，改呼喊「KD！」向杜蘭特拚戰精神致敬。

柯瑞坦言對球迷第一時間的反應不解，表示這不是他所推崇和認識的多倫多城市球迷，「我當下十分困惑。我想暴龍球員們都有在向球迷示意，告訴他們應該要了解到這攸關一個人的安危，而不是『噢！他退場了。我們能封王了。』」

柯瑞表示，或許歡呼是球迷的直覺反應，但身為球員，他痛恨看到又有球員倒地並經歷那種疼痛，「這不是我所熟悉的城市，我也希望這醜陋的一面在接下來的系列賽中，不會再發生。」