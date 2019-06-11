NBA／沒執行最後一擊 雷納德：要找最佳機會

2019-06-11 16:46 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ╱即時報導



雷納德(右)遭到勇士隊防守。 路透 分享 facebook 有機會在主場迎接隊史第一座總冠軍，暴龍隊今天在總冠軍賽第5戰卻錯失絕殺機會，後衛羅瑞（Kyle Lowry）最後一擊被勇士隊前鋒格林（Draymond Green）干擾，也讓衛冕軍驚險以106：105拿下客場勝利，將戰線延長到台灣時間周五登場的第6戰。

羅瑞全場拿下18分，但三分球6投僅中1，他提到最後一擊說：「出手時的感覺很好，他（格林）碰到了一些，那是很好的防守者做的事。」他表示，絕殺球雖遭封阻，但系列賽尚未結束，「我們下場比賽會做得更好。」

暴龍擁有15秒執行最後一擊，但全場轟下26分的當家球星雷納德（Kawhi Leonard）遭包夾防守，沒有太好空檔，最終球才傳到底線的羅瑞手上。

「有兩個球員對上來，我不知道那樣狀況下能否要出手空檔。」雷納德解釋，面對包夾，必須找到正確的打球方式，「我們最後在底角獲得出手機會，但球的傳導速度還是不夠快。」

暴龍本場比賽一度落後兩位數，第四節在雷納德連拿10分下逆轉戰局，一度取得103：97領先，但勇士靠「浪花兄弟」湯普森（Klay Thompson）和柯瑞（Stephen Curry）聯手飆進3記三分球再超前，最終以106：105帶走勝利。