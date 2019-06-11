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NBA／暫停凍結雷納德火燙手感 暴龍教頭解釋

2019-06-11 16:22聯合報 記者曾思儒╱即時報導

雷納德末節連得10分之際，教頭卻喊暫停，賽後也做出解釋。 美聯社
雷納德末節連得10分之際，教頭卻喊暫停，賽後也做出解釋。 美聯社
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暴龍隊教頭諾斯（Nick Nurse）總冠軍賽第5戰最後3分05秒喊出暫停，當時當家球星雷納德（Kawhi Leonard）手感正熱、球隊還取得103：97領先，但暫停後卻遭衛冕軍勇士隊逆轉戰局，喊出暫停的決定引發熱議。

諾斯表示，暫停決定是讓球員得到休息，「我們認為可以運用額外的能量拉開戰局。」

不料恢復比賽後，暫停前連拿10分的雷納德再沒分數進帳，勇士反靠「浪花兄弟」湯普森（Klay Thompson）和柯瑞（Stephen Curry）聯手飆進3記三分球，加上暴龍後衛羅瑞（Kyle Lowry）絕殺一擊失手，讓勇士驚滔駭浪中以106：105拿走勝利。

NBA每支隊伍原本一場比賽的暫停次數為18次，為增加比賽流暢性，聯盟上季開始實施新規定，每隊暫停次數減少成14次，且過往比賽最後2分鐘各隊可以使用3次暫停，新規定也改為最後3分鐘只有2次暫停，許多教練都會在3分鐘前使用掉兩次以外的暫停，就像諾斯今天的決定。

雷納德表示，當下他也有想，教頭或許想讓大家有些休息時間，「你永遠不會知道，我的意思是，如果我們贏得比賽，就不會去討論這個。」

最後3分鐘，暴龍6次出手錯失5球，包括3次外線機會，只有羅瑞有進球一次，反觀勇士，儘管卡珍斯（DeMarcus Cousins）接連出現2失誤，在「浪花兄弟」外線開火下仍逆轉戰局，將戰線延長到第6戰。

第6戰將回到勇士主場甲骨文球場，台灣時間周五早上9點舉行。

勇士雷納德暴龍

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