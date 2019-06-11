NBA／杜蘭特復出傷退 柯瑞：為他感到難過

2019-06-11 16:03 聯合報 記者 聯合報 記者 林宋以情 ╱即時報導



贏球付出杜蘭特倒下代價，賽後記者會上，柯瑞看不到贏球喜悅。 路透 分享 facebook

金州勇士11日總冠軍賽第5戰，在「浪花兄弟」柯瑞（Stephen Curry）、湯普森（Klay Thompso）關鍵時刻9：0攻勢中，驚險106：105險勝暴龍隊，將戰線延長至第六戰，但復出的杜蘭特（Kevin Durant）卻因跟腱撕裂再度退場，賽後記者會柯瑞面色凝重，為杜蘭特感到不捨。

賽前落居系列賽1比3劣勢，衛冕軍今背水一戰，終場前3分鐘，「浪花兄弟」在落後6分情況下，連3記三分彈回敬9：0攻勢逆轉戰局，系列戰扳成2比3，然而傷了杜蘭特卻讓全隊上下高興不起來。

「每個人都為這座冠軍拼命。」賽後記者會上，柯瑞看不到贏球喜悅，「你看到杜蘭特一整季為球隊犧牲奉獻，付出他的所有。但很不幸的結局卻是如此。」

柯瑞談到，尤其球隊一路走來共存共榮，當場上發生這種事也感同身受，「我為他感到難過，沒有人應該要經歷這些。」

柯瑞坦言這一戰情緒就像坐雲霄飛車，很難用言語形容，尤其當杜蘭特受傷後，大家都為了他而戰，同時也為自己還能在場上拚戰感到幸運，「不管先前失手了幾球，不管落後多少分，但仍享受比賽。這也是為什麼在雷納德瘋狂表現後，我們還能逆轉的原因。」