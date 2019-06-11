NBA／又見浪花兄弟接管戰局 教頭柯爾不感意外

2019-06-11 12:23 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ╱即時報導



對於浪花兄弟又在今天比賽中接管戰局，勇士主帥柯爾已不感意外，而勇士過去6年面臨淘汰戰時合計僅吞1敗。 路透 分享 facebook

在面臨淘汰壓力下，衛冕軍金州勇士今天在客場背水一戰，不僅帶傷上陣的杜蘭特（Kevin Durant）拚到再度傷退，「浪花兄弟」柯瑞（Stephen Curry）、湯普森（Klay Thompson）還在比賽最後階段接管戰局，幫助勇士以1分差距取勝，從2015年至今，勇士在面對季後賽輸球就淘汰的局面時，已經拿下6勝1敗佳績。

勇士今天在杜蘭特復出下排出「死亡五小」陣容，並且在首節就靠著兇猛外線砲火取得領先優勢，充分展現了杜蘭特的重要性，不過在他傷退後，接管戰局的依舊是過去幾年多次幫助勇士度過險境的「浪花兄弟」。

從2015年至今，勇士在季後賽面臨了7場輸球就淘汰的比賽，而浪花兄弟都扮演了極重要的角色，其中包括2016年冠軍賽面對還在雷霆時的現任隊友杜蘭特，勇士在1：3落後的情況下連追3場，戲劇化的拿下冠軍賽門票，而這三場比賽浪花兄弟都是場上得分最高的球員。

不過在當年的冠軍賽搶七大戰中，勇士則是不敵詹姆斯（LeBron James）領軍的騎士，吞下7場淘汰關鍵戰役中的唯一一敗。

對於浪花兄弟又在今天比賽中接管戰局，勇士主帥柯爾（Steve Kerr）說：「關於這一點我是一二再，再而三的見證他們的韌性，對於今晚這樣的結果我並不感到意外，我們過去一起經歷了很多豐功偉業，這是我們過去經驗的彰顯。而他們有機會成為NBA史上最強的後場搭檔，很多人過去都沒有意識到他們的鬥志與韌性，我想大家今天都注意到了。」

勇士下場比賽將回到主場出賽，雖然已經確定無法在主場封王，但在杜蘭特是否能夠繼續出賽仍是未知的情況下，浪花兄弟毫無疑問要再將贏球責任扛下，柯瑞說：「今天我們打出了一場彼此信任的比賽，下一場我們會用同樣的方式再拿下勝利。」