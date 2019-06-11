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NBA／KD傷退仍激勵球隊 柯瑞：贏球心情複雜

2019-06-11 12:06聯合報 記者劉肇育╱即時報導

柯瑞攻下31分率隊贏球，但坦言杜蘭特又傷讓他心情很複雜。 路透
柯瑞攻下31分率隊贏球，但坦言杜蘭特又傷讓他心情很複雜。 路透
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衛冕軍金州勇士今天在杜蘭特（Kevin Durant）與替補中鋒魯尼（Kevon Looney）帶傷上陣的振奮下，在多倫多暴龍主場成功延長戰線，不過杜蘭特本場比賽僅打12分鐘就舊傷復發拄著拐杖離場，下場比賽能否上陣仍是未知數，讓今天受到兩人振奮將戰線拉回主場的勇士，仍未度過淘汰險境。

勇士主帥柯爾（Steve Kerr）在今天賽前宣佈，在西區冠軍賽第五戰因右腿拉傷連續缺陣的杜蘭特將復出，而背水一戰的勇士也因此排出「死亡五小」的陣容力圖延長戰線。

在首節賽事中杜蘭特也確實發揮影響力，開賽後他就帶領勇士三分球連發，一度連續命中五顆三分球，他一人就包辦了其中兩顆，迅速取得領先優勢，雖然第二節剩下9分46秒時杜蘭特就因一次變向運球導致右腿傷勢復發，且隨後就拄著拐杖先行離開球場，而魯尼也因為肋軟骨骨折傷勢加重，同樣未再登場。

但在兩名帶傷上陣球員的振奮下，勇士其他球員也未讓球迷失望，尤其是浪花兄弟柯瑞（Stephen Curry）、湯普森（Klay Thompson）在比賽最後兩分半鐘連續命中三顆三分球，助勇士最終以106：105險勝暴龍，將戰線在拉回主場。

對於球隊今天在杜蘭特、魯尼振奮了團隊士氣，其他球員接續表現拿下關鍵一勝，全場投進五顆三分球拿下31分8籃板7助攻的柯瑞表示，杜蘭特在這場比賽出賽確實帶給球隊很大的力量，「希望他的傷勢不是太嚴重，因為他的犧牲讓我們贏得這場比賽，我的心情確實有點複雜。」

而柯爾也坦言，在杜蘭特傷退時他確實一度感到天旋地轉，不過他們也隨即調整心情重新面對比賽，「其實我沒辦法形容現在的心情，一方面我對於球員的表現感到驕傲，但也對於杜蘭特退場感到心碎。」

杜蘭特勇士魯尼

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