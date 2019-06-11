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NBA／帕克高掛球鞋 波波維奇、柯爾獻上祝福

2019-06-11 09:28聯合報 記者劉肇育╱即時報導

帕克低調宣布退休決定後，馬刺教頭波波維奇也送上祝福。 歐新社
帕克低調宣布退休決定後，馬刺教頭波波維奇也送上祝福。 歐新社
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夏洛特黃蜂「法國小跑車」帕克（Tony Parker）在今天無預警宣布退役，結束長達18年的NBA球員生涯，對於過去17年來見證了帕克從一名聯盟年輕後衛成長為總冠軍賽MVP，馬刺教頭波波維奇（Gregg Popovich）也送上祝福，希望帕克能夠享受人生。

帕克在年僅19歲時就來到美國投入NBA選秀，並在首輪第28順位被馬刺挑中後展開傳奇般的一生，他與鄧肯（Tim Duncan）、吉諾布里（Manu Ginobili）組成傲視聯盟的「GDP連線」，讓馬刺成為聯盟中歷久不衰的頂尖強權，並在2003、2005、2007與2014年四度拿下總冠軍，其中帕克還在2007年獲選總冠軍賽MVP，邁向生涯高峰。

儘管在生涯最後一個賽季他脫下馬刺招牌黑衫加盟黃蜂，但仍無損帕克在聯盟中的地位，在今天帕克低調宣布退休決定後，馬刺教頭波波維奇也送上祝福，「帕克有一段很棒的職業生涯，我很榮幸在他19歲時就開始與他合作，我一路見證他的成長，不論是作為一名球員還是商人，他就是那麼獨一無二，我希望未來他在場外能如同場上般活躍，享受人生的下個階段。」

至於從球員生份退休前曾在馬刺與帕克合作過一個賽季的勇士主帥柯爾（Steve Kerr）也直言，帕克早已預約名人堂位置，「我很了解他，不僅是因為我們當過隊友，因為我也曾在聖安東尼奧住過一段時間，他是一位很棒的隊友兼朋友，他一有段很出色的職業生涯，未來也肯定是名人堂的一員，我祝福他。」

帕克馬刺黃蜂

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