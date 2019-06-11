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勇士死裡逃生 三分球與球運是兩大關鍵

2019-06-11 12:15特約記者李亦伸

NBA總冠軍賽G5勇士背水一戰，客場106：105一分險勝暴龍，系列賽追成2：3落後，G6將回到勇士主場，勇士死裡逃生，贏得逆轉契機。

這場比賽雖然贏球，但勇士有喜有憂，喜的是勇士「很有機會」再次完成1：3落後翻盤，創造歷史。憂的是傷停超過一個月的前鋒杜蘭特，這場比賽帶傷復出，只打了12分鐘就再度拉傷右小腿退場，接下來G6很難再上場。杜蘭特出賽12分鐘5投3中貢獻11分，其中三分球3投3中。

杜蘭特(左二)在第一節就攻下11分，其中三分球3投全中，眼看很有機會幫助勇士絕地...
杜蘭特(左二)在第一節就攻下11分，其中三分球3投全中，眼看很有機會幫助勇士絕地重生，卻在第二節不幸地再次受傷而被攙扶出場，他也只能仰天長嘆。 美聯社
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勇士這場生死之戰贏在兩個點

第一是三分球42投20中，三分球命中率超過4成7，尤其是最後決勝2分鐘三投全中，打出一波9：0反超，完成逆襲，這三記三分球來自柯瑞湯普森。神來一筆的三分球意外拯救勇士。

在比賽最後倒數1分30分秒內，柯瑞(中)和湯普森各投進一顆關鍵的三分球，以1分之...
在比賽最後倒數1分30分秒內，柯瑞(中)和湯普森各投進一顆關鍵的三分球，以1分之差驚險擊敗暴龍。兩人聯手攻下57分，合進12顆三分球。 美聯社
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第二是球運，勇士G5防守其實也沒有打好，第二節初失去杜蘭特後，情勢開始翻轉，勇士全場籃板輸、禁區輸、罰球線上也輸。但暴龍三分球32投8中，命中率只有2成5，暴龍太多空檔三分球失手，即使暴龍前鋒雷納德第四節中個人單打連得10分，帶領暴龍完成反撲，一度超前勇士6分，但最終還是栽在自己手氣不順。

柯瑞砍進31分，湯普森26分，兩人三分球27投12中，支撐勇士基本盤。雷納德砍進26分、12籃板，打出MVP表現和數據，可惜最終被勇士三記三分球完成逆轉。

勇士雖然對雷納德(中)嚴加看管，但是他在第四節後段曾發動過一輪猛攻，竟在2分鐘內...
勇士雖然對雷納德(中)嚴加看管，但是他在第四節後段曾發動過一輪猛攻，竟在2分鐘內狂得10分，一度把比數給超前。 美聯社
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G6對勇士和暴龍各有致勝細節要注意

勇士的防守和三分球，將會成為決勝點，勇士光靠三分球+進攻，已經很難打敗暴龍，即使勇士回到主場作戰，勇士還是必須要打出最好的防守。

整個系列賽勇士的防守一直不到位，也沒有打出總冠軍級別的防守，針對雷納德的防守和禁區保護也一直做不好，這是勇士極大罩門。勇士只要打好防守，打出總冠軍級別防守，他們就有能力完成三連霸。

暴龍一直維持沈穩表現和攻防體系，而且「八人輪換」至少6-7人都能維持水準以上表現和發揮，這是暴龍極大優勢。

兩隊在第五戰第二、三節殺得難分難解，得分都完全相同，暴龍中鋒小加索(後)和勇士中...
兩隊在第五戰第二、三節殺得難分難解，得分都完全相同，暴龍中鋒小加索(後)和勇士中鋒卡珍斯(前)兩人更是卯足全力拚戰。 美聯社
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從球星、配角到角色球員，暴龍整個系列賽的發揮和關鍵性都優於勇士，暴龍只要持續打出自己的水平和特色，6-7個進攻點都能平均發揮，他們還是能在勇士主場贏球。

勇士是還沒睡醒的老獅子，勇士必須打出「總冠軍級別防守」，而不是靠三分球和外線手氣贏球，這才是勇士需要克服的困境。

暴龍攻防表現一直很穩定，雷納德一直打得很穩定很有主宰力，他幾乎不會失誤和失常，暴龍角色球員發揮已經超乎預期，如果勇士不能提升防守，限制暴龍整體性發揮，G6即使勇士在主場作戰，勇士打不出更好防守，勝負天平仍會在暴龍這邊。

柯瑞(左)在總冠軍賽G5上半場就攻下兩隊最高的23分，幫助勇士以62：56領先暴...
柯瑞(左)在總冠軍賽G5上半場就攻下兩隊最高的23分，幫助勇士以62：56領先暴龍。 美聯社
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靠球運和三分球決定勝負，有人喜歡，有人不喜歡，但比賽確實充滿懸疑、刺激、變數，隨時都有可能逆轉或翻盤。歡迎來到NBA，莫明神秘力量總是在左右比賽和戰局，讓球迷、比賽永遠難以預料。

勇士暴龍柯瑞湯普森杜蘭特

特約記者李亦伸

李亦伸
前民生報、聯合報體育記者
緯來體育台球評
運動內幕網站創辦人

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