NBA／帕克無預警退休 透露無需告別巡禮原因

2019-06-11 09:03 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ╱即時報導



帕克做出高掛球鞋的決定，並談到並不想接受「告別巡禮」的原因。 美聯社 分享 facebook

在兩名老搭檔鄧肯（Tim Duncan）、吉諾布里（Manu Ginobili）近年陸續宣布退休後，本賽季離開老東家「黑衫軍」聖安東尼奧馬刺轉戰夏洛特黃蜂的「法國小跑車」帕克（Tony Parker），今天受訪時透露已做出高掛球鞋的決定，並談到並不想接受「告別巡禮」的原因。

生涯前17個賽季都為馬刺效力並助隊拿下四座總冠軍的帕克，在「三巨頭」老搭檔鄧肯與吉諾布里陸續退休後，本賽季選擇離開馬刺並與黃蜂簽下兩年合約，從板凳出發協助黃蜂年輕球員成長。

不過當各界都認為帕克將會在與黃蜂合約結束後才選擇退休時，他卻在今天受訪時首度透露高掛球鞋的決定，他說：「對於我而言，上個賽季非常不同，雖然我在夏洛特有一段不錯的時光，但在為馬刺效力17年後，這讓我意識到狀況有點不同，我和我的家人必須分隔兩地，這是我選擇退休的一小部分原因，我現在希望花更多時間在他們身上。」

帕克表示，退役是在賽季結束後才做出的決定，儘管身邊的人都勸他再打一個賽季，但在法國擁有兩支球隊，加上國際學校將在九月開幕，讓帕克決定踏入人生的下一個階段，「當時間到了，我會準備讓年輕人接班，這就是籃球運動，我很早就清楚這一點，所以當退休的時機到來時，我是心平氣和的接受。」

對於本賽季包括熱火韋德（Dwyane Wade）與獨行俠諾維茨基（Dirk Nowitzki）都在退休前進行了「告別巡禮」，帕克認為對於已離開馬刺的他並不適合，「我的兄弟也問過我這件事，但我回答他們我一點都不想，因為我穿的已經不是馬刺球衣，我現在是黃蜂的一員，所以我認為不需要告別巡禮，等到我的球衣或是當我進入籃球名人堂時，我會再跟大家說再見。」

事實上帕克早已經將退休的決定告訴了前隊友鄧肯與吉諾布里，並獲得兩個人的祝福，「我認為我們會一起被銘記，我們三人來自不同背景卻在一起合作，接連看著他們兩個退休，讓我情緒相當激動，這也讓我想和他們分享我的這個時刻。」