NBA／KD第5戰復出救頹勢 柯爾：會讓他登場

2019-06-11 08:28 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ╱即時報導



杜蘭特將在總冠軍賽第5戰歸隊，助勇士力挽頹勢。 美聯社 分享 facebook

總冠軍賽前四戰打完後以1：3落後的衛冕軍金州勇士，在被對手率先聽牌的情況下今天將在多倫多暴龍主場背水一戰，賽前勇士主帥柯爾（Steve Kerr）正式宣布將讓明星前鋒杜蘭特（Kevin Durant）歸隊挽救頹勢，力拚在最後三場比賽扭轉戰局。

在西區冠軍賽第五場比賽因腿部拉傷就未再登場的杜蘭特，今年總冠軍賽期間歸隊日程一再後延，讓各界感到匪夷所思，甚至還傳出季後可能出走的杜蘭特系列賽將不會再登場。

不過在暴龍前四戰打完已率先聽牌的情況下，杜蘭特仍在今天確定復出救主，勇士主帥柯爾說：「他確定今天會上陣，他現在已經可以打球了，事實上他之前就已經獲得醫療上的許可，所以我們會讓他在今天登場。」

事實上早在勇士於主場輸掉系列賽第四戰後，不少國際運彩賭盤與賭客都認為杜蘭特的復出是勢在必行，甚至有不少第五戰的的賭金都投注在勇士身上。

暴龍主帥諾斯（Nick Nurse）在得知杜蘭特將復出的消息後也隨即作出應變，表示會讓球隊一哥雷納德（Kawhi Leonard）負責防守杜蘭特，而球隊也早在系列賽首戰開始前就已經做好杜蘭特可能會隨時出賽的準備，當被問到杜蘭特的歸隊能為勇士帶來什麼時，他也坦言是「一切可能性」。