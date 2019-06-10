NBA／拚冠重要 范弗利特勉為其難戴牙套

2019-06-10 21:39 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ╱即時報導



總冠軍賽第4戰，暴龍隊後場替補大將范弗利特卻血濺甲骨文球場，他右眼下方被打破，牙齒也受損，好消息是經過多項檢查狀況無礙，台灣時間明天早上9點開戰的第5戰仍能上陣，頂多要戴上過去不喜歡使用的牙套拚總冠軍。

范弗利特上周遭勇士李文斯頓（Shaun Livingston）肘擊後，馬上下場縫合傷口，賽後行程更是馬不停蹄，「我回家，去醫院，做了斷層掃描確定臉部骨頭沒事，然後我就去拜訪牙醫，然後才回家就寢。」

他透露，意外造成的斷牙可以修補，且球隊目前握有1：3領先的「聽牌」優勢，讓他有心情開玩笑說：「我現在無法對你們微笑，但我會恢復正常，所以還是很好的時刻，而且我已經回來了。」

不過為了保護自己，范弗利特決定戴上不喜歡的護齒牙套，且他會盡力去忍耐，「比賽中我可能有些時候會把它丟一旁，但我會去試試看。」

他也提到，自己沒任何腦震盪症狀，只有被擊中的右臉頰有些腫脹，視力有些時候有些模糊，但狀況不嚴重，「我以前遇過更糟的，所以我會沒事的。」他補充說，比起自己狀況，他更擔心球隊，且第5戰是回到主場，若是有什麼狀況，多倫多也有完善的醫療團隊待命。

范弗利特東區決賽最後3戰的三分球命中率是驚人的17投14中，助隊先輸2場劣勢下連趕4場淘汰東區頭號種子公鹿隊；總冠軍賽他除提供外圍火力支援，還要防守勇士當家射手柯瑞（Stephen Curry），攻守兩端角色都很吃重。

「我知道我在球隊有多重要，所以（傷）從來不是問題。」范弗利特表示，他會盡力將全副注意力放在球場，幫助球隊取得奪勝的機會。