總冠軍G5／勇士背水一戰 暴龍搶隊史首冠

2019-06-11 08:45 聯合新聞網 文字直播



金州勇士與暴龍隊總冠軍系列賽第五戰，尋求三連霸的勇士隊背水一戰。 美聯社 分享 facebook

【賽前報導】

金州勇士與暴龍隊總冠軍系列賽第五戰，尋求三連霸的勇士隊背水一戰，主帥柯爾（Steve Kerr）現下不去想輸一贏三逆轉勝，目標放在贏得第五戰，且對子弟兵深具信心，同時賽前確定迎回杜蘭特(Kevin Durant)。

柯爾對子弟兵深信不疑，表示球隊中有許多天賦異稟的球員，「他們能夠連續五季闖進總冠軍賽不是沒有原因的，他們有不可置信的拚戰意志，而且團結一心就能抗敵。」

格林與柯爾異口同聲，「我們只需要先贏下一場，以此作為勝利基石。」

柯瑞則表示：「對我們來說，問題只有一個，能現在贏下一場比賽嗎？能在明天站出來打出神奇48分鐘，讓對手的主場鴉雀無聲嗎？能擋住一支連贏兩場、打出優秀表現的球隊的腳步嗎？如果我們專注於這一任務，拿下比賽，那勇士的歷史將會說明，我們能夠完成逆轉。先贏下一場比賽，再擔心其他的事。」

勇士隊前役迎回傷兵湯普森（ Klay Thompson）、魯尼（ Kevon Looney），休兵一個月的杜蘭特（Kevin Durant）賽前也確定傷癒歸隊，若能健康復出勢必能為衛冕軍添翼。

不過根據過去曾任職於《ESPN》且現轉投Google的資料科學家巴坦尼（Alok Pattani）統計，瀕臨淘汰邊緣的勇士僅剩6%翻盤機會。

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