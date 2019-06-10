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NBA／勇士背水一戰 柯爾：不去想倒趕3場

2019-06-10 15:44聯合報 記者林宋以情╱即時報導

勇士教頭表示現下不會去想輸一贏三逆轉勝，目標放在贏得第五戰。 美聯社
勇士教頭表示現下不會去想輸一贏三逆轉勝，目標放在贏得第五戰。 美聯社
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金州勇士與暴龍隊總冠軍系列賽第五戰，台灣時間周二上午9時加拿大楓葉銀行體育館 (Scotiabank Arena）登場，尋求三連霸的勇士隊背水一戰，主帥柯爾（Steve Kerr）現下不去想輸一贏三逆轉勝，目標放在贏得第五戰，且對子弟兵深具信心。

勇士隊過去季後賽，無論是3：1還是1：3都曾經歷過，2016年季後賽，勇士西區決賽自1：3負劣勢力挽狂瀾，連贏3場退雷霆晉級，不過總冠軍賽卻成苦主，自3勝1負領先遭騎士上演倒趕3場逆轉秀。

「還不去想要連贏三場。」柯爾說出征多倫多目標很簡單，就是先贏一場，「我們只想著贏下一場比賽，這就是我們的任務。我也相信我們做得到。」

柯爾對子弟兵深信不疑，表示球隊中有許多天賦異稟的球員，「他們能夠連續五季闖進總冠軍賽不是沒有原因的，他們有不可置信的拚戰意志，而且團結一心就能抗敵。」

格林與柯爾異口同聲，「我們只需要先贏下一場，以此作為勝利基石。」

勇士隊前役迎回傷兵湯普森（ Klay Thompson）、魯尼（ Kevon Looney），休兵一個月的杜蘭特（Kevin Durant）今日也首度歸隊和球隊訓練，若能健康復出勢必能為衛冕軍添翼。

勇士柯爾格林
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