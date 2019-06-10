NBA／KD首度球隊訓練 柯爾不排除歸隊可能

2019-06-10 09:27 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ╱即時報導



勇士面臨背水一戰，杜蘭特第五戰能歸隊嗎？ 美聯社 分享 facebook

勇士隊球星杜蘭特（(Kevin Durant）一個月前因右小腿拉傷缺陣至今，今天傳出他在第五戰前的練球日，首度與球隊一起訓練，而外界最關心他是否可以回歸，主帥柯爾（Steve Kerr）表示，不排除杜蘭特在第五戰出賽的可能，而他也被勇士列為出賽存疑。

與火箭隊系列賽第五戰拉傷後，杜蘭特就高掛免戰牌至今，雖然勇士順利闖進總冠軍賽，在傷兵滿營的情況下陷入系列賽1：3的絕對落後，外界也十分關注杜蘭特是否能及時回歸，拯救陷入背水一戰的勇士。

今天的練習日，柯爾透露杜蘭特將會首度參與球隊訓練，不過根據外媒報導指出，他的訓練量不大，且訓練過程完全沒有對外公開，而是等到開放媒體採訪時間結束後，杜蘭特才開始上場接受訓練。

根據ESPN記者弗里德爾（Nick Friedell）報導指出，「就算杜蘭特與其他隊友一起訓練，也練的不多，他是最早回到更衣室的球員之一，其餘勇士球員也沒有繼續訓練很久。」結束訓練後，他也被拍到與助教布朗（Mike Brown）一起離開球場的畫面，杜蘭特此時的右小腿下半部還綁著冰袋進行冰敷。

在杜蘭特與球隊訓練前，柯爾被問到杜蘭特是否能在第五戰復出，他說：「存在這樣的機會，我們將看看他在訓練後的身體反應再來做決定。」

而同樣也受到傷勢困擾的湯普森（Klay Thompson），今天受訪時表示，杜蘭特的傷比勇士所有人的傷都嚴重很多；湯普森在總冠軍賽第二戰拉傷左大腿，同樣在該場比賽受傷、造成肋軟骨骨折的魯尼（Kevon Looney），兩人都在缺戰一場後於第四戰復出。