NBA／傳在多倫多買房？雷納德否定：還沒發生

2019-06-10 09:13 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ╱即時報導



雷納德受訪時否認已在多倫多買房。 美聯社 分享 facebook

本季轉披暴龍隊球衣的雷納德（Kawhi Leonard），今年夏天的動向十分受到外界矚目，而在他帶領暴龍挑戰隊史首座總冠軍金盃只差最後一步，暴龍球迷都希望雷納德能留在多倫多，之前也傳出他在多倫多置產的消息，但今天雷納德受訪時否認了這則新聞。

揮別待了七年的馬刺隊，去年雷納德轉往多倫多，不過今年夏天他即將成為自由球員，而他本季帶領暴龍先在例行賽打出58勝24負、聯盟第二佳的成績晉級季後賽，之後一路過關斬將，率領暴龍首闖總冠軍賽，如今暴龍面對衛冕軍勇士隊取得系列賽3：1的「聽牌」優勢，距隊史首冠只差一步。

不論是在例行賽還是季後賽，雷納德都展現出他主宰球場、率領球隊的能力，季後賽他至今出賽22場，場均上場時間39分鐘，繳出31.1分、9.1籃板、3.9助攻、1.6抄截及0.6阻攻，但他今年夏天將成為自由球員，外界也十分關注他的未來動向。

之前為了留下雷納德，不只有餐廳提供免費食物、地產商要送上房子，就連多倫多市長都為了留住他，表示願意為雷納德做任何事，甚至表示如果他想要競選多倫多市長，自己願意辭職。

而日前傳出雷納德在多倫多置產的消息，也讓外界認為他留下來的機率大增，但他今天受訪時否認了買房一事，雷納德說：「沒有，這還沒有發生。」之前雷納德就曾表示，自己現在的重點是擺在球場上，對於未來動向一事現在仍未去思考。