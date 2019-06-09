NBA／悍將莫寧 勉罕病童堅持人生

2019-06-09 19:08 台灣醒報 記者呂翔禾╱台北報導



莫寧9日現身台北體育館看球，鼓勵台灣年輕球員多努力才有機會成功。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報） 分享 facebook

NBA巨星突襲台灣！生涯為邁阿密熱火拿下隊史首座總冠軍的防守悍將莫寧9日在台北體育館，跟數個罕病家庭一同觀賞Jr.NBA比賽。他受訪時表示，罕病兒童雖然身體痛苦，但都還是笑容滿面，他覺得很感動。另外他鼓勵台灣年輕籃球員要多練習、健身，把每一場比賽當生涯最後一場打，才能在球場上獲得成功。

永不服輸

身高208公分的莫寧一出場就展現了強大的球星氣場，不過在跟罕病家庭看球時卻非常親切沒有架子，合照、海報簽名樣樣來，讓旁邊的罕病兒童都非常開心。家長受訪時也表示，小孩因為學校關係有打籃球，能看到傳說中的巨星讓他們很興奮，也很感謝罕病基金會讓他們有這個機會跟莫寧看球。

莫寧在比賽中場受訪時表示，他認為台灣的球迷是他見過最熱情的，他希望台灣球迷能常保這種熱情持續投入在籃球上。另外在觀看Jr.NBA的比賽時，他也指出，雖然上帝給他很好的身材跟天賦，但後來能夠在NBA打這麼久球，靠的則是勤奮的練習，還有永不服輸的拚勁。

每一場都是最後一場

他希望台灣的年輕球員可以將每場比賽當成最後一場打，有積極面對比賽的態度才夠在球場上成功。

莫寧1992年以榜眼之姿加入NBA，先後效力過黃蜂、熱火、籃網，後來再重返熱火並於2006年一圓總冠軍夢。他曾7度入選全明星賽，且2度拿下年度最佳防守球員，最終於2014年進入籃球名人堂。他最為人所稱道的故事，莫過於曾經因為嚴重的腎病而退出聯盟，之後卻靠著永不枯竭的鬥志重返球場。

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