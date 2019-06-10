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NBA╱伊巴卡有慘痛經驗…隊史首冠快到手 暴龍不敢大意

2019-06-10 00:11世界日報 體育新聞組╱綜合報導

伊巴卡（左）與雷納德（右）為暴龍隊提供豐富季後賽經驗。（美聯社）
伊巴卡（左）與雷納德（右）為暴龍隊提供豐富季後賽經驗。（美聯社）
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暴龍隊在NBA總冠軍賽取得3：1優勢，距離封王僅一勝之遙。不過暴龍隊並不因此而掉以輕心。第五戰將於10日在多倫多舉行，暴龍隊將力求儘速解決對手，避免夜長夢多。

暴龍隊能在奧克蘭連拿兩場，關鍵當然是雷納德（Kawhi Leonard）。他在今年季後賽狀況火熱，已有八場比賽在客場得分突破30分，排NBA季後賽史上第二多，只遜於布萊恩特（Kobe Bryant）在2009年季後賽寫下的九場紀錄。

不過，雷納德一如往常，仍表示3：1領先不代表什麼，他的心態也不會有任何改變。

「在拿到第四勝前，說什麼都沒意義，」雷納德說，「我打比賽也不是為了創造任何個人紀錄，我只想贏球。」

除了雷納德，長人伊巴卡（Serge Ibaka）同樣扮演暴龍隊重要角色。他在第四戰攻得20分，是繼2013年的艾倫（Ray Allen）之後，首位在總冠軍賽客場替補上場得到至少20分的球員。曾在2012年打過總冠軍賽，伊巴卡與雷納德都為暴龍隊提供豐富經驗。

「伊巴卡在防守端的表現非常出色，」隊友席亞康（Pascal Siakam）說，「他不斷在場上飛奔，他提振了全隊士氣，我們就是需要他這樣的能量。」

伊巴卡2016年還在雷霆隊時，當時他們西區決賽也是面對勇士隊取得3勝1敗的優勢，最後卻慘遭逆轉。有過如此慘痛的經驗，即使目前暴龍隊形勢一片大好，伊巴卡仍不敢掉以輕心。

「我們都很清楚，這個系列賽還沒有結束，」伊巴卡說，「下一場比賽，我們得表現更好。」

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