NBA／暴龍「浴血」奮戰 勇士栽觔斗

2019-06-09 15:01 世界日報 編譯組／綜合報導



美西運動：暴龍「浴血」奮戰勇士擋不住懸崖邊緣 分享 facebook

湯普森（Klay Thompson）、魯尼（Kevon Looney)回歸的金州勇士隊6月7日進攻熄火，在甲骨文體育館（Oracle Arena）被多倫多暴龍隊105：92踢館成功，總冠軍賽變成暴龍隊三勝一負聽牌。勇士隊已站在懸崖邊緣，6月10日必須在多倫多獲勝才能免於淘汰。

暴龍隊此戰兇猛無比，拚勁十足。第四節勇士隊使出渾身解數，但不管他們如何反撲，暴龍隊都立即回擊。席亞康（Pascal Siakam）強力上籃，防守他的格林（Draymond Green）被撞到不支倒地。范弗利特（Fred VanVleet）打到躺在地上臉上淌血，牙齒也被打掉一顆。

兩隊此戰防守策略其實相似。針對暴龍隊頭號得分手雷納德（Kawhi Leonard）的超強能力，勇士隊收縮防守，利用人堆優勢防他投籃，但露出不少空檔給底角射手。暴龍隊防守柯瑞（Stephen Curry）經常包夾，甚至再度採用一盯人四聯防（box and one）戰術遏制柯瑞得分，任由伊古達拉（Andre Iguodala）與格林投籃。第一節在勇士隊嚴密防守下，暴龍隊幾乎只有雷納德能得分。暴龍隊第一節陷入得分荒，幾乎是雷納德一人扛著球隊前行。第一節他就砍下14分，其他隊友投13球只投進一顆三分彈。

季後賽勝負值最高的魯尼之前一度被認為球季報銷，經過診斷發現傷病不重，所以重新回歸，第一節6分45秒上場時獲全場如雷掌聲。他在場上攻守兩端功效立見，勇士隊內外線兼顧，傳球更流暢。魯尼上半場就拿到八分，全場得十分，在板凳球員之中最高。

湯普森手感滾燙，上半場進帳14分，全隊最高。勇士隊上半場一度領先11分，上半場結束46：42領先四分。但下半場風雲突變，雷納德一上場就連續射中兩顆三分彈，暴龍隊首次逆轉。

勞瑞（Kyle Lowry）與伊巴卡（Serge Ibaka）頻繁利用擋切得分，雷納德也命中高難度跳投。暴龍隊第三節打出一波18：3攻勢，整節37：21追回16分，第三節結束79：67倒贏12分。勇士隊此後一直苦苦追趕，最終13分見負。

距終場9分35秒，李文斯頓（Shaun Livingston）跳投，左肘給身後范弗利特的臉一個拐子。范弗利特應聲倒地，一道鮮血從眼下直流向耳朵，一顆牙掉在身邊。

勇士隊進攻不順，三分球命中率僅29.6%，還有17次失誤。除柯瑞與湯普森合砍55分之外，其他人得分都不多。伊古達拉三分，格林十分。柯瑞27分僅次於湯普森的28分，但命中率不高，顯示上一場狂飆47分體力透支。