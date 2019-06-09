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NBA／柯瑞嘴硬要翻盤 暴龍假謙虛

2019-06-09 15:03世界日報 編譯組／綜合報導

柯瑞。 美聯社
柯瑞。 美聯社
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多倫多暴龍隊只差一場就能為加拿大贏下史上首個NBA總冠軍，金州勇士柯瑞（Stephen Curry）在第四戰賽後記者會「嘴硬」不服輸，矢志之後連勝三場翻盤。暴龍隊員則一致低調「假謙虛」，勞瑞（Kyle Lowry）甚至說：「我們什麼都還沒做。」

柯瑞表示，大賽還沒結束。勇士隊以前曾有過類似的一勝三負後逆轉經歷，相信能再次完成翻盤。他說，顯然他們現在的感覺很不好，但勇士隊以前三勝一負被翻盤，與一勝三負翻盤成功都經歷過，現在有機會再來一次。

柯瑞是指勇士隊2016年總冠軍賽被克利夫蘭騎士隊逆轉奪冠，在同一年西區冠軍賽一勝三負落後奧克拉荷馬市雷霆隊翻盤成功。格林（Draymond Green）說，自己經歷過三勝一負後被翻盤，這次何不創造歷史？總教練柯爾（Steve Kerr）也提到，他們三年前對雷霆隊曾翻盤成功。

不過柯瑞等人忽略一個事實：勇士隊在總冠軍賽被翻盤，但翻盤成功則是在西區冠軍賽，而且有主場優勢。現在他們必須在總冠軍賽翻盤，而且沒有主場優勢。

暴龍隊王牌雷納德（Kawhi Leonard）在賽後記者會說，雖然暴龍隊領先，但比賽還未結束，不能說暴龍隊一定比勇士隊更強。

勞瑞也表示，比賽還未結束。現在獲勝只不過意味前面四場拿下三場。但勇士隊是衛冕隊，不會讓暴龍隊輕而易舉獲勝，「我們什麼都還沒做。」

伊巴卡（Serge Ibaka）說，面對勇士隊，一切還沒結束。他以前在雷霆隊時就被勇士隊逆轉過，一勝三負對他們來說不算什麼，所以暴龍隊要繼續保持謙虛與企圖心。

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